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Мелиорация: ключевые цифры 2024 года

Мелиорация: ключевые цифры 2024 года
источник фото: vestnikapk.ru

Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР в 2024 году была продолжена работа по реализации Государственной целевой программы «Восстановление и развитие мелиоративного комплекса ПМР на 2022-2026 годы».

Развитие мелиоративного комплекса направлено на создание условий для получения стабильных урожаев и обеспечение продовольственной безопасности Приднестровья, сообщается на сайте ведомства.

В 2024 году на эти цели было предусмотрено 13 миллионов 234 тысячи 742 рубля ПМР. Из них – 11 миллионов рублей ПМР поступило от мелиоративного сбора.

На эти средства закупалось оборудование и проводились ремонтно-восстановительные работы электросилового оборудования и инфраструктуры действующих насосных станций. Данные мероприятия проводились для обеспечения бесперебойной подачи воды на земли сельхозназначения – орошение.

Министерством и Государственным унитарным предприятием «Республиканские оросительные системы» были заключены 25 контрактов с организациями и предприятьями на проведение ремонтных работ, приобретение оборудования. Общая сумма контрактов составила 9 миллионов 195 тысяч 994 рубля ПМР (данные приводятся с учетом погашения обязательств по контрактам 2023 года на сумму 472 тысячи 857 рублей ПМР).

В ремонтной кампании 2024 года были задействованы 22 объекта ГУП «РОС». Большая часть работ проведена на объектах Григориопольского филиала предприятия.

По состоянию на декабрь 2024 года 13 контрактов по ремонту и 6 контрактов на приобретение оборудования исполнены. Фактическое финансирование осуществлено на сумму 8 миллионов 602 тысячи 289 рублей ПМР.

В связи со сложившейся внешнеэкономической ситуацией существует проблема закупки, доставки, установки оборудования и поливной техники.
В поливном сезоне 2024 года было задействовано 67 насосных станций. Землепользователи заключили с Государственным унитарным предприятием «Республиканские оросительные системы» 155 договоров на оказание услуг по подаче воды для орошения сельхозугодий, в том числе:

- по Слободзейскому филиалу госпредприятия 75 договоров;
- по Григориопольскому филиалу 61 договор;
- по Рыбницкому филиалу 19 договоров.

По данным на конец 2024 года на полив земель сельхозназначения было подано воды в объеме 50 миллионов 600 тысяч кубометров.

Согласно информации ГУП «Республиканские оросительные системы» площадь орошаемых земель в республике к декабрю 2024 года составила 35,9 тысячи гектаров, в том числе по филиалам ГУП «РОС»:

- Слободзейский филиал – 15,1 тысячи гектаров;
- Григориопольский филиал – 14,6 тысячи гектаров;
- Рыбницкий филиал– 6,2 тысячи гектаров.
  • Вчера, 07:23
  • DTV
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