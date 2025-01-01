Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР в 2024 году была продолжена работа по реализации Государственной целевой программы «Восстановление и развитие мелиоративного комплекса ПМР на 2022-2026 годы».
Развитие мелиоративного комплекса направлено на создание условий для получения стабильных урожаев и обеспечение продовольственной безопасности Приднестровья, сообщается на сайте ведомства.
В 2024 году на эти цели было предусмотрено 13 миллионов 234 тысячи 742 рубля ПМР. Из них – 11 миллионов рублей ПМР поступило от мелиоративного сбора.
На эти средства закупалось оборудование и проводились ремонтно-восстановительные работы электросилового оборудования и инфраструктуры действующих насосных станций. Данные мероприятия проводились для обеспечения бесперебойной подачи воды на земли сельхозназначения – орошение.
Министерством и Государственным унитарным предприятием «Республиканские оросительные системы» были заключены 25 контрактов с организациями и предприятьями на проведение ремонтных работ, приобретение оборудования. Общая сумма контрактов составила 9 миллионов 195 тысяч 994 рубля ПМР (данные приводятся с учетом погашения обязательств по контрактам 2023 года на сумму 472 тысячи 857 рублей ПМР).
В ремонтной кампании 2024 года были задействованы 22 объекта ГУП «РОС». Большая часть работ проведена на объектах Григориопольского филиала предприятия.
По состоянию на декабрь 2024 года 13 контрактов по ремонту и 6 контрактов на приобретение оборудования исполнены. Фактическое финансирование осуществлено на сумму 8 миллионов 602 тысячи 289 рублей ПМР.
В связи со сложившейся внешнеэкономической ситуацией существует проблема закупки, доставки, установки оборудования и поливной техники. В поливном сезоне 2024 года было задействовано 67 насосных станций. Землепользователи заключили с Государственным унитарным предприятием «Республиканские оросительные системы» 155 договоров на оказание услуг по подаче воды для орошения сельхозугодий, в том числе:
- по Слободзейскому филиалу госпредприятия 75 договоров; - по Григориопольскому филиалу 61 договор; - по Рыбницкому филиалу 19 договоров.
По данным на конец 2024 года на полив земель сельхозназначения было подано воды в объеме 50 миллионов 600 тысяч кубометров.
Согласно информации ГУП «Республиканские оросительные системы» площадь орошаемых земель в республике к декабрю 2024 года составила 35,9 тысячи гектаров, в том числе по филиалам ГУП «РОС»:
- Слободзейский филиал – 15,1 тысячи гектаров; - Григориопольский филиал – 14,6 тысячи гектаров; - Рыбницкий филиал– 6,2 тысячи гектаров.