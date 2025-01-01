Республика станет 43-м государством, гражданам которых для въезда в Соединенные Штаты не нужна виза
Граждане Румынии смогут въезжать в США без виз начиная с марта, лишь уведомляя американские власти о предстоящей поездке на платформе ESTA - Electronic System for Travel Authorization (электронная система разрешений на поездку). Об этом сообщил агентству Agerpres министр иностранных дел Эмиль Хурезяну, пишет ТАСС.
"Нужно подождать еще 2,5 месяца, то есть до 1 марта. Речь идет о решении технических систем", - отметил глава МИД. По его словам, Румыния станет 43-м государством, гражданам которых для въезда в США не нужна виза.
До сих пор румыны, желающие совершить поездку в США, должны проходить собеседование в американском консульстве и оплачивать стоимость визы.
„Это результат совместных усилий румынских и американских официальных лиц”, - заявил посол Мурару. „Румыния стала первой страной в Черноморском регионе, которая была принята в эту программу, что укрепляет наши стратегические отношения с США”, - сказал посол Румынии в США Андрея Мурару, передает IPN.
В рамках программы безвизового въезда румыны смогут въезжать в США с целью туризма, бизнеса или транзита без необходимости получения визы на срок до 90 дней. Однако перед отъездом граждане Румынии должны будут получить разрешение через Электронную систему авторизации путешествий (ESTA), стоимость которой составляет 21 доллар.
Присоединение Румынии к данной программе стало возможным благодаря выполнению нескольких критериев, включая уровень отказов в визах ниже 3% и строгие меры безопасности. Румынские власти также внесли законодательные изменения и установили технические меры по борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией.
„Это важный шаг для Румынии, которая укрепляет свои отношения с Соединенными Штатами и становится более безопасной страной, с более тесным сотрудничеством в области безопасности”, - говорит посол Румынии в Вашингтоне.
Программа вступит в силу в ближайшие месяцы, после завершения некоторых административных процедур.