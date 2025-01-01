Пограничная полиция РМ в сотрудничестве с Государственной пограничной службой Украины ликвидировала организованную преступную группу, занимавшуюся содействием нелегальной миграции и действовавшую на востоке страны. Совместная операция по задержанию проходила 30-31 декабря 2024 года в зоне ответственности сектора пограничной полиции „Volintiri”, пишет rupor.md.
В ночь с 30 на 31 декабря патрули пограничной полиции выявили и пресекли два незаконных пересечения государственной границы, задержав девять граждан Украины, которые незаконно пересекли границу из Украины в Республику Молдова.
В ходе расследования было установлено существование организованной преступной группы, действовавшей на территории обеих стран и взимавшей от 3 500 до 10 000 долларов за содействие незаконному пересечению границы. Группа оказывала логистическую и информационную поддержку лицам, заинтересованным в нелегальной миграции.
Благодаря немедленной координации с украинскими властями был задержан один из членов группы, выявленный на территории Украины, уроженец Республики Молдова. Он был передан молдавским властям для дальнейшего уголовного расследования.
Пограничная полиция РМ призывает граждан сообщать о любых подозрительных действиях на границе и сотрудничать с властями в борьбе с организованной преступностью.