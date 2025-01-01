В связи с введением чрезвычайного экономического положения, связанного с сокращением (прекращением) поставок природного газа в Приднестровье, а также перебоями в поставках электрической энергии в 2025 году Министерство финансов республики сообщает, что в случае неосуществления индивидуальным предпринимателем своей деятельности в период действия чрезвычайного экономического положения действующим законодательством о специальных налоговых режимах предусмотрена возможность приостановления действия документа, удостоверяющего или подтверждающего право на применение соответствующего специального налогового режима (Разрешения на применение упрощенной системы налогообложения, патента, удостоверения самозанятого лица).
Действие документа, за исключением документа на ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, приостанавливается на основании заявления ИП в связи с временной приостановкой деятельности – на срок не менее 10 (десяти) календарных дней по причине, указанной в заявлении.
При этом документ, выданный в бумажной форме, подлежит сдаче в территориальную налоговую инспекцию, выдавшую документ, на период его приостановления.
Территориальная налоговая инспекция производит соответствующий перерасчет суммы налоговых платежей, приходящихся на период приостановления действия документа в случае временной приостановки деятельности, начиная с даты, указанной в заявлении, направленном в территориальную налоговую инспекцию, но не ранее даты направления заявления.
Приостановлен может быть только действующий документ. Срок приостановления действия документа не зависит от фактически внесенной суммы совокупного налогового платежа.
По истечении времени, на которое действие документа было приостановлено, его действие возобновляется и продлевается на соответствующий период без повторного внесения соответствующих платежей.
На период приостановления действия документа индивидуальный предприниматель освобождается от необходимости уплаты налоговых платежей.
Сумма переплаты по совокупному налоговому платежу подлежит зачету либо возврату в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
Дополнительно обращаем внимание, что в случае приостановления действия документа, подтверждающего право на применение упрощенной системы налогообложения, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней, индивидуальный предприниматель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обращения в налоговый орган произвести уплату за отчетный период налоговых платежей, предусмотренных Законом, за период, следующий за ранее оплаченным, до дня начала срока приостановления.
Учитывая вышеизложенные нормы действующего законодательства, предприниматели, которые не осуществляют деятельность в связи перебоями в поставках электрической энергии, вправе обратиться в территориальную налоговую инспекцию с заявлением о приостановлении действия документа, удостоверяющего или подтверждающего право на применение соответствующего специального налогового режима, и не производить оплату соответствующих налоговых платежей.