МВД ПМР представила данные о ситуации связанные с энергокризисом в республике на 12 января текущего года
За сутки:
– на горячую линию по вопросам ЧП 0-800-22-800 и в колл-центры республики поступило 597 звонков (всего с начала антикризисных мер – 13121);
– из них 138 были связаны с обеспечением дровами (всего с начала работы всех колл-центров – 3444);
– 312 вопросов прозвучало по поводу отсутствия электроснабжения (всего по нарастающей – 6717);
– сотрудники подразделений ГУпЧС выезжали 25 раз для оказания помощи по доставке, распилу и рубке дров (всего с начала антикризисных мер – 284);
– в пункты обогрева и временного размещения граждан обратились 12 человек (всего с 1 января – 131 обращение);
– отравление угарным газом при использовании газовых приборов получил 16-летний подросток (с 1 января – 10 человек, один из них погиб).
Всего с 1 января в республике зарегистрировано 23 пожара и возгорания, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка. Отравление угарным газом при использовании печи получили 7 человек, 2 из них погибли.
В МКЦ «Солнечный» МВД находятся 94 постояльца, прибывшие из домов престарелых республики.