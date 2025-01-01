Республика Молдова и Румыния занимают заметные места в глобальном рейтинге лучших десертов, составленном TasteAtlas. Румыния находится на 64-м месте с ее вкуснейшим десертом papanași (пончики), а Молдова расположилась на 98-м месте с традиционными молдавскими плациндами, передает IPN.
Молдавские плацинды с воздушным тестом и разнообразными начинками, от творожной, картофельной или капустной, до начинки из джема или вишни, заняли 98-ю позицию в рейтинге 100 лучших десертов. Эти плацинды в основном жарят или пекут в печи и подают теплыми, что делает их идеальным вариантом как закуски, так и десерта, отмечается в рейтинге TasteAtlas.
Румынские пончики - классический десерт, по форме напоминающий колобок с маленьким шариком на вершине. Они могут быть жареными или печеными и готовятся из теста на основе творога или сладкого овечьего сыра, яиц и муки. Жареные пончики обычно подают со сметаной, фруктовыми джемами или сахарной пудрой, а печеные - меньшего размера, покрываются панировочными сухарями и сахаром. Несмотря на свою простоту, этот десерт покорил сердца многих, оказавшись в числе самых популярных сладостей в мире.
Первое место занимает Pastel de Belém (паштел-де-Белен ) - типичный португальский тарт с яичным заварным кремом, в состав которого входят молоко, яйца, сахар, лимон и корица. Это пирожное, придуманное в 1837 году монахами монастыря Жеронимуш в Лиссабоне, в общине Санта-Мария-де-Белен, настолько популярно, что только те, что производятся на фабрике Fábrica Pastéis de Belém, могут называться таковыми, в то время как остальные продукты в Лиссабоне называются pastel de nata.
Второе место занимает Pastel de nata (паштел-де-ната) - пирожное с яичным заварным кремом, которое обычно подают с корицей и кофе. Изначально этот десерт был создан лиссабонскими монахами в XVIII веке из яичных белков, оставшихся после приготовления других блюд.
Третье место занимают Karipap - слоеные пирожки с начинкой из курицы и картофеля, родом из Малайзии. Этот аппетитный деликатес быстро распространился в других азиатских странах, таких как Таиланд и Сингапур, став популярной закуской.
Подобные глобальные рейтинги - это не просто список лучших блюд, но и способ популяризации традиционных блюд и стимулирования любопытства тех, кто еще не пробовал их. Согласно TasteAtlas, рейтинги составляются подлинными пользователями, и результаты отражают мнение тех, кто хорошо разбирается в гастрономии.
Рейтинг составлен на основе 367 847 достоверных оценок 11 258 блюд со всего мира. Эти рейтинги были выставлены пользователями, которые оценивали различные блюда из традиционных меню в разных уголках земного шара.