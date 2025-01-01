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С 1 января 2025 года установлены новые величины МРОТ на I квартал 2025 года

С 1 января 2025 года установлены новые величины МРОТ на I квартал 2025 года

С 1 января 2025 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) на I квартал 2025 года. Соответствующий Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровья подписан 28 декабря 2024 года и зарегистрирован Министерством юстиции республики 10 января 2025 года, регистрационный № 12932 (САЗ 25 - 1).

МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется Законом Приднестровской Молдавской Республики от 11 августа 2003 года № 327-З-III «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих» (САЗ 03-33):

а) для неквалифицированных работников - 1809 руб.;

б) для квалифицированных работников - 1989,9 руб.

МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):

а) для неквалифицированных работников – 2137 руб.;

б) для квалифицированных работников – 2350,7 руб.

МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):

а) для неквалифицированных работников – 3205,5 руб.;

б) для квалифицированных работников – 3526,05 руб.

По сравнению с предыдущим кварталом, величина минимального размера оплаты труда для бюджетников осталась неизменной, для работников других организаций выросла на 2,59%. Если сравнить с показателями за I квартал 2024 года, величина МРОТ для бюджетников – осталась неизменной, а для работников других организаций – выросла на 5,79%.

Ознакомиться с Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2024 года № 119 «Об установлении минимального размера оплаты труда на I квартал 2025 года в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 25-1) можно здесь.
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