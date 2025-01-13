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Заседание Оперштаба: текущая ситуация в экономике

Заседание Оперштаба: текущая ситуация в экономике

На площадке Правительства состоялось очередное заседание Оперативного штаба под руководством Главы высшего органа исполнительной власти Александра Розенберга. В формате видеоконференции обсуждались вопросы текущей ситуации в гуманитарной и экономической сферах, а также меры, необходимые для минимизации последствий энергетического кризиса.

Открывая заседание, Александр Розенберг представил актуальные макроэкономические показатели, подчеркнув, что республика находится в «очень непростых, практически критических условиях». Он обратил внимание, что прекращение поставок природного газа привело к остановке большинства предприятий, за исключением тех, что производят продукты питания. В сложившихся обстоятельствах приоритеты в распределении энергоресурсов были расставлены с учетом жизненно важных потребностей граждан и государства, передает пресс-служба Правительства.

«В первую очередь обеспечивается население, система здравоохранения и система социального обеспечения», – уточнил Александр Розенберг.

Анализируя экономическую активность за первые дни января, Премьер отметил значительное сокращение операций в рамках внешнеэкономической деятельности. Сегодня импорт сократился на 43%, что в стоимостном выражении составляет 7 миллионов долларов. Существенное снижение произошло по всем товарным группам.

Экспортные операции также демонстрируют спад. Объемы снизились на 60%, что составляет 3,3 миллиона долларов.

«Наибольшее снижение экспортных операций, как в относительном, так и в абсолютном выражении, произошло по металлам и изделиям из них, машиностроительной продукции, продукции химической промышленности. Полностью приостановлен экспорт цемента», — добавил Александр Розенберг.

В условиях дефицита энергетических ресурсов для ряда предприятий был введен ночной график работы. Среди них — ЗАО «Электромаш», «Интерцентрлюкс», «Софтшуз» и другие.

«В ближайшее время в таком же режиме в случае наличия свободной электроэнергии планируют перейти на работу ночью и другие предприятия», — отметил глава Правительства.

Премьер также обратился к бизнесу с призывом проявить социальную ответственность и заботу о трудовых коллективах, которые на сегодняшний день находятся в простое, и максимально использовать имеющиеся возможности для предоставления им работы.

В завершение своего выступления Александр Розенберг выразил признательность всем, кто продолжает трудиться в режиме нон-стоп, обеспечивая жизнедеятельность республики.

«Хочу поблагодарить всех работников энергетики, которые работают практически круглосуточно. Хочу поблагодарить работников здравоохранения и социальной сферы, которые также работают в непростых, почти авральных условиях», — подчеркнул Председатель Правительства.
  • Сегодня, 11:17
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