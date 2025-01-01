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фото: пресс-центр МВД ПМР
С 3 по 9 января сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 13 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В Тирасполе и Слободзее было выявлено по три нарушителя, в Бендерах и Григориополе – по два, в Дубоссарах, Рыбнице и Каменке – по одному.
К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 10 водителей. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Три автолюбителя сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест до 15 суток.
- Сегодня, 11:19
- DTV
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