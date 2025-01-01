Dnestr.TV

 
0

НАТО начинает операцию по патрулированию Балтики

НАТО начинает операцию по патрулированию Балтики
фото: Lehtikuva/ Antti Aimo-Koivisto via REUTERS

Альянс задействует в ней фрегаты и морскую авиацию, заявил генсек Марк Рютте

НАТО запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран, альянс задействует в ней фрегаты и морскую авиацию. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Хельсинки. Ее транслировала пресс-служба альянса, передает ТАСС.

"НАТО запускает "Балтийский караул" [Baltic Sentry]", - сообщил он, отметив, что новая миссия будет следить за ситуацией, в частности, с помощью фрегатов и морских патрульных самолетов.

На вопрос журналистов о том, сколько именно кораблей и самолетов будут участвовать в операции, Рютте сказал: "Я не буду вдаваться в детали о том, сколько кораблей, цифра может быть разной в разные недели. И мы не хотим делать врага осведомленнее, чем он уже есть. Важно то, что мы привлечем необходимые военные инструменты в нужном месте и в нужное время, чтобы сдержать вредоносные действия".

Рютте также подчеркнул, что в патрулировании будут задействованы дроны. "Будут новейшие технологии, включая дроны", - отметил он.
  • Сегодня, 14:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование женщин рома о рисках насилия - ключево ...
  • Персональный ассистент: путь к лучшему качеству жизни д ...
  • Программу учета закупок и пищеприготовления протестирую ...
  • "Ни одной молекулы": Шмыгаль назвал точное время, ког ...
  • Законы, вступающие в силу с 1 января 2025 года
  • Молдова может обратиться в суд из-за приостановки поста ...
  • Речан поручил пересмотреть законодательство о национали ...
  • В Приднестровье пройдет веерные отключения электроэнерг ...
  • Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье
  • Цены на чеснок в Украине достигли рекордных показателей

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование женщин рома о рисках насилия - ключево ...
  • Персональный ассистент: путь к лучшему качеству жизни д ...
  • Программу учета закупок и пищеприготовления протестирую ...
  • "Ни одной молекулы": Шмыгаль назвал точное время, ког ...
  • Законы, вступающие в силу с 1 января 2025 года
  • Молдова может обратиться в суд из-за приостановки поста ...
  • Речан поручил пересмотреть законодательство о национали ...
  • В Приднестровье пройдет веерные отключения электроэнерг ...
  • Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье
  • Цены на чеснок в Украине достигли рекордных показателей
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM