Альянс задействует в ней фрегаты и морскую авиацию, заявил генсек Марк Рютте
НАТО запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран, альянс задействует в ней фрегаты и морскую авиацию. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Хельсинки. Ее транслировала пресс-служба альянса, передает ТАСС.
"НАТО запускает "Балтийский караул" [Baltic Sentry]", - сообщил он, отметив, что новая миссия будет следить за ситуацией, в частности, с помощью фрегатов и морских патрульных самолетов.
На вопрос журналистов о том, сколько именно кораблей и самолетов будут участвовать в операции, Рютте сказал: "Я не буду вдаваться в детали о том, сколько кораблей, цифра может быть разной в разные недели. И мы не хотим делать врага осведомленнее, чем он уже есть. Важно то, что мы привлечем необходимые военные инструменты в нужном месте и в нужное время, чтобы сдержать вредоносные действия".
Рютте также подчеркнул, что в патрулировании будут задействованы дроны. "Будут новейшие технологии, включая дроны", - отметил он.