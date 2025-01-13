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Санду исключила троих министров из состава Высшего совета безопасности

Санду исключила троих министров из состава Высшего совета безопасности
фото: Președinția Republicii Moldova

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении нового состава Высшего совета безопасности (ВСБ), пишет sputniknews.ru.

В новый состав не были включены вице-премьеры Думитру Алайба и Владимир Боля, а также глава Минздрава Алла Немеренко, отмечают молдавские СМИ. При этом глава Министерства инфраструктуры Боля был включен в состав совета менее месяца назад, заменив Андрея Спыну.
Также в обновленный ВСБ не войдет исполнительный директор Института европейских политик и реформ Юлиан Гроза.

Председателем Совбеза по-прежнему является Майя Санду, а секретарем – советник президента по вопросам обороны и нацбезопасности Станислав Секриеру.
Как заявил пресс-секретарь президента Игорь Захаров, изменения в структуре ВСБ были проведены для обеспечения "более компактного и гибкого состава, способного оперативно организовывать заседания и эффективно реагировать на текущие потребности и вызовы нашей страны"
Он также добавил, что в зависимости от обсуждаемых тем, на заседания совета могут быть приглашены и другие профильные специалисты.
  • Сегодня, 14:40
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