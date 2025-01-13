Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении нового состава Высшего совета безопасности (ВСБ), пишет sputniknews.ru.
В новый состав не были включены вице-премьеры Думитру Алайба и Владимир Боля, а также глава Минздрава Алла Немеренко, отмечают молдавские СМИ. При этом глава Министерства инфраструктуры Боля был включен в состав совета менее месяца назад, заменив Андрея Спыну. Также в обновленный ВСБ не войдет исполнительный директор Института европейских политик и реформ Юлиан Гроза.
Председателем Совбеза по-прежнему является Майя Санду, а секретарем – советник президента по вопросам обороны и нацбезопасности Станислав Секриеру. Как заявил пресс-секретарь президента Игорь Захаров, изменения в структуре ВСБ были проведены для обеспечения "более компактного и гибкого состава, способного оперативно организовывать заседания и эффективно реагировать на текущие потребности и вызовы нашей страны" Он также добавил, что в зависимости от обсуждаемых тем, на заседания совета могут быть приглашены и другие профильные специалисты.