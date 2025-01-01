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График веерных отключений смещен на час раньше

График веерных отключений смещен на час раньше
источник изображения: psnypress.info

С 15 января график веерных отключений будет смещен на час раньше. Теперь они будут проходить с 7.00 до 22.00. Продолжительность останется прежней – 5 часов подряд. Об этом сегодня на совещании с главами госадминистраций проинформировал руководитель Оперативного штаба Александр Розенберг, сообщает пресс-служба Правительства республики.

«С окончанием праздничных и выходных дней у нас резко изменилась соответствующая структура потребления электрической энергии. В связи с чем возникла необходимость определенной корректировки графиков веерных отключений. Я напомню, основная задача на сегодняшний день – распределить в течение суток равномерное потребление электрической энергии. В виду того, что у нас объем выработки статичен и потребление должно быть не больше уровня генерации, на ближайшие трое суток график веерных отключений будет изменен со сдвигом против часовой стрелки», — пояснил Александр Розенберг.

Руководитель Оперштаба поручил главам госадминистраций откорректировать при необходимости работу детских садов и других подведомственных учреждений.

Отдельно Александр Розенберг остановился на работе промышленных предприятий, которые сейчас выходят в ночные смены. Теперь они смогут работать на 1 час дольше, не с полуночи до шести утра, а с 23.00. Для чего им необходимо будет изменить графики подвоза сотрудников.
  • Сегодня, 14:43
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