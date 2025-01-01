Республиканская стоматология работает в обычном режиме по графику. Понедельник-пятница с 7:00 до 19:00, суббота - с 8:00 до 13:00. В учреждении работает генератор электричества, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу Минздрава ПМР.
Пациентам доступен весь перечень стоматологических услуг в полном объеме - в том числе для льготных категорий граждан.
Напомним, с 1 января в связи с прекращением транзита российского газа через территорию Украины и неурегулированностью финансовых отношений между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» была прервана подача газа в Приднестровье. В результате в республике прекращено газоснабжение сёл и частной жилой застройки в городах, подача тепла и горячей воды в многоквартирные дома, действуют веерные отключения электроэнергии. В связи с кризисной ситуацией, сложившейся в энергетике, в ПМР введено чрезвычайное экономическое положение.