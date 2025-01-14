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График веерных отключений электроэнергии 15, 16 и 17 января
Оперштаб публикует график веерных отключений электроэнергии на 15, 16 и 17 января.
Также обращаем внимание граждан на то, что с 15 января веерные отключения смещаются на час назад. Теперь пятичасовые отключения начинаются с 7:00.
Группа 1
г. Тирасполь: промпредприятия, центральная часть города (частично), мкр-н Южный, р-н роддома, р-н ПНИИСХ.
Григориопольский р-н: сёла Малаешты, карьер Тирнистром, промпредприятия по с. Малаешты.
г. Рыбница: ул. Кишиневская, ул. Степная.
Рыбницкий р-н: сёла Ульма, Мокра (часть села), Воронково, Выхватинцы, Кирова, Новая жизнь, Зозуляны, промпредприятия.
Группа 2
г. Тирасполь: ул. Бендерская, р-н Мечникова, пгт. Новотираспольский, р-н Бородинка, р-н Кр. Казармы (частично), промпредприятия.
Слободзейский р-н: сёла Глиное, Коротное, п. Красное, с. Терновка
Григориопольский р-н: сёла Буторы (север), с. Ташлык (юг), с. Токмазея и сельхоз потребители.
г. Рыбница: ул. Вальченко, промпредприятия.
Рыбницкий р-н: сёла Ержово, Сарацея, Жура, Бутучаны, Михайловка, промпредприятия.
Группа 3
Слободзейский р-н: сёла Кременчуг, Кицканы, Копанка, Загорное, Меренешты (частично).
Григориопольский р-н: Спея, с. Виноградное, с. Ташлык (север), промпредприятия.
г. Рыбница: р-н Вершигоры (частично).
Рыбницкий р-н: сёла Б. Молокиш, Красненькое, Броштяны, Димитрово, Плоть (частично), Ивановка, Гараба, промпредприятия.
Группа 4
г. Бендеры: промпредприятия, р-н Борисовка, р-н Пентагон (частично), р-н БАМ (частично), с. Протягайловка.
Григориопольский р-н: сёла Гыртоп, Глиное, п. Маяк, Бруслаки, Мокряки, промпредприятия.
г. Дубоссары: м-н. Коржево, м-н. Магала.
Рыбницкий р-н: села Колбасна, Н. Михайловка, Андреевка.
г. Каменка: промпредприятия.
Каменский р-н: сёла Подоймица, Валя-Адынкэ, Константиновка.
Группа 5
г. Тирасполь: промпредприятия, Кировский (частично).
г. Днестровск.
Слободзейский р-н: с. Незавертайловка, с. Никольское и СОТы, с. Владимировка, с. Константиновка, с. Уютное, с. Фрунзе, с. Андрияшевка, с. Приозерное, станция Новосавицкая, промпредприятия.
Григориопольский р-н: с. Карманово, с. Мочаровка, с. Котовка, с. Колосово, с. Победа, с. Красная Бесарабия.
Дубоссарский р-н: с. Кр. Виноградарь, с Н. Александровка, с. Н. Кошница, с. Н. Погребы, с. Боска, сельхоз. потребители, промпредприятия.
Рыбницкий р-н: с. Мокра, с. Победа, с. Запорожка, с. Бесарабка, с. Шевченовка.
Группа 6
г. Бендеры: Борисовка, Пентагон, центр (частично), Липканы.
Слободзейский р-н: с. Кицканы, СОТы.
Григориопольский р-н: с. Бычок (центр и юг), с. Красногорка, с. Тея (север).
г. Дубоссары: промпредприятия, м-н Лунга, м-н Большой фонтан, м-н Южный, центр.
Дубоссарский р-н: с. Дойбаны-1, с. Дойбаны-2, с. Гояны, с. Цыбулевка, с. Койково, с. Дзержинское, с. Гармацкое.
г. Рыбница: Туберкулезный диспансер, р-н Южный, ул. Кирова (частично), Титова, Маяковского, Степная, промпредприятия.
Группа 7
г. Бендеры: Хомутяновка (частично), центр (частично), балка (частично).
Слободзейский р-н: с. Карагаш, с. Суклея, промпредприятия.
Группа 8
г. Тирасполь: промпредприятия, Кировский (частично), р-н Кр. Казармы (частично), м-н Западный.
г. Бендеры: р-н Протягайловка, р-н Борисовка, р-н Центр
Слободзейский р-н: с. Бл.Хутор, с. Парканы, ПЖД.
Рыбницкий р-н: с. Строенцы, с. Вадатурково, с. Белочи, с. М. Молокиш, с. Васильевка, с. Советское, с. Плоть (частично).
г. Каменка
Каменский р-н: с. Окница, п. Солнечный, с. Красный Октябрь, с. Александровка, с. Кузьмин, с. Грушка, с. Фрунзовка.
Группа 9
г. Тирасполь: Нахаловка, Кировский (частично), промпредприятия.
г. Слободзея (молдавская часть частично), промпредприятия.
Слободзейский р-н: с. Чобручи (часть), с. Бл. Хутор.
Григориопольский р-н: с. Веселое, с. Шипка (юг).
Дубоссарский район: с. Васильевка, с. Н. Гояны, с. Н. Комиссаровка, с. Афанасьевка, с. Калиновка, с. Дубово, с. Роги.
г. Рыбница: центральная часть (частично), ул. С. Лазо, промпредприятия.
Группа 10
г. Тирасполь: Балка (частично), промпредприятия.
г. Слободзея: молдавская часть (частично), русская часть (частично), сельхозпотребители.
Слободзейский р-н: с. Чобручи (частично).
Григориопольский р-н: с. Ново Владимировка, промпредприятия, с. Красногорка
г. Дубоссары: м-н. Магала.
г. Рыбница: промпредприятия.
Группа 11
г. Тирасполь: центральная часть (частично), р-н парома
г. Бендеры: р-н Центр (частично), р-н Балка (частично), р-н Кавказ (частично), р-н Шелковый (частично), м-н Ленинский, промпредприятия.
Каменский р-н: с. Подойма, с. Рашков, с. Катериновка, с. Слобода Рашков, п. Янтарное.
Группа 12
г. Бендеры: промпредприятия, р-н Центр, р-н БАМ (частично), р-н Пентагон (частично), р-н Липканы, р-н Птичник, с. Протягайловка, с. Гыска.
Слободзейский р-н: промпредприятия, с. Новокотовск (сельхозпотребители).
г. Григориополь: промпредприятия.
Григориопольский р-н: с. Черница, с. Виноградное (частично), Тираспольский КХП, с. Малаешты промпредприятия.
г. Рыбница: промпредприятия, ул. Гвардейская, р-н Сахкамень, ул. Ленина, ул. Юбилейная, ул. Мичурина, Кирова, Гвардейская.
Группа 13
г. Тирасполь: Балка (частично), р-н Манго, Кирпичи, центральная часть города (частично), р-н Мечникова, Бородинка, Гвардейская, р-н Западный, промпредприятия.
г. Бендеры: промпредприятия, м-он Северный (частично), с. Варница.
Группа 14
г. Бендеры: м-н Северный промышленность, с. Варница.
Слободзейский район: п. Первомайск, СОТы п. Первомайск.
Григориопольский р-н: насосные станции вблизи с. Ташлык.
г. Дубоссары: м-н Большой Фонтан.
Дубоссарский р-н: сельхозпотребители, промпредприятия.
Рыбницкий р-н: г. Рыбница: ул. Мичурина, ул. Кирова, промпредприятия.
Группа 15
г. Тирасполь: Балка (частично), Кировский (частично), центр (частично), Тирстекло.
г. Григориополь сельхозпотребители и промпредприятия.
Григориопольский р-н: с. Делакеу, с. Красная горка (север), с. Красное.
г. Дубоссары: м-н Лунга, м-н Магала, промпредприятия.
Дубоссарский р-н: с. Дзержинское, промпредприятия.
г. Каменка: ул. Гагарина, ул. Котовского.
Каменский р-н: с. Соколовка, с. Ротари, с. Севериновка, с. Хрустовая.
ВАЖНО! В связи с продолжительностью технологического процесса время отключения-включения электроэнергии может быть увеличено до 60 минут.
- Сегодня, 15:02
- DTV
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