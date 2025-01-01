В конференц-зале Администрации Президента ПМР прошла встреча Главы приднестровского государства с представителями средств массовой информации. Вадим Красносельский пригласил к разговору журналистов, чтобы проинформировать о положении дел в условиях энергетического кризиса и перспективах его преодоления. Руководитель страны сообщил, что посетил с рабочим визитом российскую столицу, дав пояснение, почему не анонсировал этот визит: «Зачем это делать? Я не работаю на пиар, я работаю на результат. И здесь тоже важен не сам факт поездки, а важен результат этой поездки». Вадим Красносельский рассказал, что инициатива была приднестровско-российской, а переговоры шли на уровне Министерства энергетики РФ. Решался вопрос возобновления подачи газа на территорию Приднестровья. Детализации технических аспектов пока не приведено, но Президент отметил, что газоснабжение для нужд приднестровцев и функционирования экономики Приднестровья будет восстановлено в формате оказания гуманитарно-технической помощи республике, сообщает пресс-служба главы государства.
Вадим Красносельский акцентировал внимание на причинах сложившейся кризисной ситуации, подчеркнув, что основной является отсутствие полноценного политического диалога между Молдовой и Приднестровьем. Президент ПМР выразил уверенность, что руководитель соседнего государства в недостаточной мере проинформирована о существующем положении дел, а потому заблуждается по многим аспектам. Этот вывод стал еще более очевидным после брифинга, проведенного Майей Санду. Вадим Красносельский в очередной раз подтвердил готовность провести встречу на высшем уровне и проинформировать Президента РМ о реальном положении дел: «Я предлагал неоднократно Президенту Молдовы встретиться, писал письма, на которые ответа не получал. Уверен, что если бы госпожа Санду от меня лично узнала фактуру, не было бы половины тех заявлений, которые она делает. По сути дела, эти заявления – результат незнания информации, незнания ситуации, незнания обстоятельств».
Среди распространяемых молдавской стороной заблуждений, к примеру, негативная ситуация в сфере здравоохранения Приднестровья. Вадим Красносельский на высказывания о том, что в республике якобы не оказывается медицинская помощь, проинформировал, что из 13 стационаров функционируют 11 на 2400 койко-мест, занято из которых чуть больше половины. Больше полусотни карет службы скорой медицинской помощи выезжают на вызовы (с начала года их было более семи сотен – это штатный режим). Оказывается поликлиническая помощь. Медучреждения обеспечены теплом: почти все пользуются газом, за исключением РКБ, в которой установлена дизельная система теплоснабжения. По поручению Вадима Красносельского в Приднестровье пригласят представителей ОБСЕ, чтобы они посетили социальные учреждения, ознакомились с истинной ситуацией на месте и дали реальную оценку.
Отвечая на вопросы журналистов, Вадим Красносельский заверил, что все системы готовы к возобновлению газоснабжения. Был вопрос относительно возможного пересмотра тарифов на электричество, использованного населением в больших объемах в период энергокризиса. Правительству уже поставлена задача проработать это направление.
Вадим Красносельский выразил надежду, что здравый смысл восторжествует, и уверенность в том, что в скором времени ситуация в энергетике стабилизируется. Президент поблагодарил приднестровцев за понимание, терпение и выдержку.