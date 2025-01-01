В связи с веерными отключениями электроэнергии участились случаи застревания людей в лифтах – многие хоть и знают о предстоящем отключении, садятся в кабину на свой страх и риск, констатируют в МУП «Тираслифт».
По словам директора предприятия Валерия Проскурина, больше всего застрявших было 5 января: в тот день зафиксировано 25 случаев «пленения» лифтами своих пассажиров, пишет novostipmr.com ссылаясь на газету «Приднестровье».
Руководитель «Тираслифта» настоятельно рекомендовал потенциальным пользователям лифтами прежде, чем сесть в кабину подъемного устройства, изучить график веерных отключений электроэнергии и ни в коем случае не рисковать, рассчитывая, что пяти минут хватит, чтобы достичь нужного этажа. А главное – не пытаться освободиться самостоятельно. Необходимо дождаться аварийную бригаду.
Как отметил директор предприятия, в связи с перебоями в энергоснабжении на дежурство поставлена дополнительная аварийная машина. Время ожидания лифтёров в Тирасполе составляет около получаса. Аварийные бригады работают круглосуточно.
В ведении МУП «Тираслифт» 856 лифтов в столице, Днестровске и Григориополе. Из них 91% расположен в многоэтажных домах – 707 лифтов. Плюс к этому 8 эскалаторов и 2 траволатора. Последние – это бесступенчатые подъёмники, которые находятся в корпусах Зелёного рынка в Тирасполе.
У «Тираслифта» около 80% диспетчерской связи проходит через интернет. Большую часть прибыли, по словам Валерия Проскурина, направляют на совершенствование диспетчеризации. Несколько лет идёт интернетизация внутрикабинной связи с диспетчерским пунктом в столице. До диспетчерского пункта аварийной службы возможно дозвониться в любом случае.
Телефоны диспетчерского пункта: 0 (533) 93-3-91 и 0 (533) 50-7-58.