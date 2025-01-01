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ГТК ПМР представила информационную картину недели

ГТК ПМР представила информационную картину недели
фото: novostipmr.com

ГТК ПМР представила основные зарегистрированные нарушения за минувшую неделю в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР

Основное за минувшую неделю (6-12 января) в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР:

- выявлены факты перемещения помимо таможенного контроля коммерческих партий продуктов питания и напитков (более 2,5 тыс. единиц), пекинской капусты (более 2 тонн), автомобиля иностранной регистрации;

- пресечены попытки недекларирования коммерческой партии колб для фильтров воды, а также транспортных средств иностранной регистрации;

- выявлен факт перемещения юридическим лицом через таможенную границу товара с предоставлением таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения;

- зарегистрированы 14 фактов несоблюдения сроков временного ввоза (с уплатой сбора-виньетки) транспортных средств иностранной регистрации.
  • Вчера, 14:02
  • DTV
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