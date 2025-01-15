МВД ПМР представила данные о ситуации связанные с энергокризисом в республике на 15 января текущего года
За минувшие сутки:
– на горячую линию по вопросам ЧП 0-800-22-800, а также в колл-центры республики поступило 1080 звонков (всего с начала антикризисных мер – 15597),
– из них 213 были связаны с обеспечением дровами (всего с начала работы всех колл-центров – 3958);
– 703 вопроса прозвучало по поводу отсутствия электроснабжения (всего по нарастающей – 8312);
– сотрудники подразделений ГУпЧС выезжали 20 раз для оказания помощи по доставке, распилу и рубке дров (всего с начала антикризисных мер – 333);
– в пункты обогрева и временного размещения граждан обратились 9 человек (всего с 1 января – 145 обращений);
– зарегистрирован 1 пожар (всего с 1 января – 30 пожаров и возгораний, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка).
Всего с 1 января в республике отравление угарным газом в результате эксплуатации газовых приборов получили 10 человек, один из них погиб. Отравление продуктами горения при использовании печи получили 8 человек, 2 из них погибли.
В МКЦ «Солнечный» МВД находятся 94 постояльца, прибывшие из домов престарелых республики.