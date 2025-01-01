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Тарифы для авиаперевозок в аэропорту Кишинева будут увеличены

Тарифы для авиаперевозок в аэропорту Кишинева будут увеличены
фото: Unica.md

Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы разработало новый приказ о повышении тарифов на аэропортовое обслуживание нерегулярных рейсов и некоммерческих авиаперевозок, который был предложен для публичных консультаций.

Согласно документу, плата за посадочные услуги для таких рейсов увеличится на один евро и составит 8 евро за тонну (без учета НДС),по сравнению с 7 евро в настоящее время, передает newtv.md.

Кроме того, тарифы на пассажирские услуги для нерегулярных рейсов и некоммерческих авиаперевозок также поднимутся на один евро, составив 9,7 евро за пассажира.

Последнее изменение тарифов было внесено в 2023 году.

  • Сегодня, 10:31
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