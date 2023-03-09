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Приднестровские водители будут сдавать экзамены на получение национальных прав. Одобрено правительством Молдовы

Приднестровские водители будут сдавать экзамены на получение национальных прав. Одобрено правительством Молдовы
фото: asp.gov.md

Правительство Молдовы одобрило проект, предусматривающий введение экзаменов для водителей из приднестровского региона, желающих получить национальные права, на основе прав, выданных на левом берегу Днестра и в городе Бендеры. Им придется сдать как теоретический, так и практический экзамены в Агентстве государственных услуг, сообщает IPN.

По данным АГУ, теоретические и практические экзамены можно сдать в территориальных подразделениях городов Кишинёв и Бэлць. В связи с этим соискатели должны записаться на экзамены онлайн, перейдя на страницу агентства.

„Новые меры помогут повысить качество подготовки водителей, гарантируя, что выдаваемые в этих регионах права будут соответствовать национальным и международным правилам. В то же время, благодаря соглашениям, заключенным Правительством Республики Молдова, приднестровцам будет предоставлена возможность воспользоваться правом обмена водительских удостоверений в ряде стран мира без сдачи экзаменов”, - говорится в пресс-релизе.

Новые положения вступят в силу с момента их опубликования в Monitorul Oficial.

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