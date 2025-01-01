Служба госнадзора Министерства юстиции ПМР представила информацию о результатах осуществления государственного надзора за состоянием условий и безопасностью труда за 2024 год.
Как пишет novostipmr.com, всего за прошлый год было проведено 206 контрольных мероприятий, в результате которых выявлены 149 нарушений законодательства об охране труда. Для их устранения работодателям выдано 57 представлений и 29 предписаний. Для сравнения, в 2023 году провели 233 проверки и выявили 229 нарушений.
В числе наиболее частых нарушений:
непрохождение обучения либо нарушение срока повторной проверки знаний по охране труда руководителями и специалистами организаций; необеспечение работников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты; непроведение обязательного медицинского обследования работников; непроведение аттестации рабочих мест по условиям труда. Сотрудники Службы госнадзора за прошлый год составили 14 протоколов об административных правонарушениях, что вдвое больше, чем годом ранее.
Инициировано 10 специальных расследований несчастных случаев (в 2023-м – 20), в том числе по двум производственным случаям со смертельным исходом, в результате которых погибли 2 человека (в 2023-м – 4 случая, 5 человек погибли).
Групповых несчастных случаев на производстве в прошлом году не зафиксировано, в 2023-м их было два.
В рамках взаимодействия со следственными органами и учреждениями здравоохранения выявлено 5 фактов сокрытия несчастных случаев на производстве (в 2023 году – 1). Руководители организаций, допустившие это, привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
В рамках взаимодействия с медучреждениями отработана информация по 175 случаям производственного травматизма, поставлено на учёт 63 несчастных случая на производстве (в 2023 году – 59).
В Службе госнадзора констатировали: анализ показал незначительный рост уровня общего производственного травматизма в 2024 году на 6% по сравнению с 2023-м.
Причинами несчастных случаев на производстве называют:
нарушение трудовой и производственной дисциплины; неудовлетворительную организацию работ; неприменение средств индивидуальной защиты; неудовлетворительное содержание оборудования; личностные факторы; нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств; нарушение Правил дорожного движения.