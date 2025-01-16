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Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье на 16.01.2025 г.

Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье на 16.01.2025 г.

МВД ПМР представила данные о ситуации связанные с энергокризисом в республике на 16 января текущего года

За минувшие сутки:

– на горячую линию по вопросам ЧП 0-800-22-800, а также в колл-центры республики поступило 860 звонков (всего с начала антикризисных мер – 16457),

– из них 169 были связаны с обеспечением дровами (всего с начала работы всех колл-центров – 4127);

– 551 вопрос прозвучал по поводу отсутствия электроснабжения (всего по нарастающей – 8863);

– сотрудники подразделений ГУпЧС выезжали 28 раз для оказания помощи по доставке, распилу и рубке дров (всего с начала антикризисных мер – 361);

– в пункты обогрева и временного размещения граждан обратились 10 человек (всего с 1 января – 155 обращений);

– зарегистрировано 3 пожара (всего с 1 января – 33 пожара и возгорания, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка).

Всего с 1 января в республике отравление угарным газом в результате эксплуатации газовых приборов получили 10 человек, один из них погиб. Отравление продуктами горения при использовании печи получили 8 человек, 2 из них погибли.

В МКЦ «Солнечный» МВД находятся 94 постояльца, прибывшие из домов престарелых республики.
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