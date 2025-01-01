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Школьники вернутся к учебе 20 января 2025 года в асинхронном дистанционном формате

Школьники вернутся к учебе 20 января 2025 года в асинхронном дистанционном формате
Изображение:Unsplash/источник: smodin.io

В этом году третья учебная четверть начинается 20 января. В условиях веерных отключений электроэнергии проведение учебных занятий будет осуществляться в асинхронном дистанционном формате, сообщает пресс-служба Правительства.

Асинхронный режим обучения предполагает взаимодействие обучающихся и учителя в удобное для каждого время. Для обмена информацией могут использоваться различные инструменты: интерактивные платформы образования («Электронная школа Приднестровья», «Электронный журнал»), электронная почта, мессенждеры, голосовые сообщения, видеоконсультации и видеоуроки.

В помощь педагогам и обучающимся на образовательном портале «Электронная школа Приднестровья» размещены конспекты лекций по учебным предметам, видеоролики и электронные версии учебников, что позволит школьникам использовать образовательный портал для обучения в домашних условиях.

Обратная связь «учитель-ученик» осуществляется через АИС «Электронный журнал», персональную электронную почту учителей, мессенджеры.

В случае подачи газа помещения школ должны прогреться до температуры, установленной санитарно-эпидемиологическими нормами и составлять в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях 18-20 °С.

О работе среднеспециальных и высших учебных заведениях сообщат дополнительно.
  • Вчера, 14:25
  • DTV
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