В этом году третья учебная четверть начинается 20 января. В условиях веерных отключений электроэнергии проведение учебных занятий будет осуществляться в асинхронном дистанционном формате, сообщает пресс-служба Правительства.
Асинхронный режим обучения предполагает взаимодействие обучающихся и учителя в удобное для каждого время. Для обмена информацией могут использоваться различные инструменты: интерактивные платформы образования («Электронная школа Приднестровья», «Электронный журнал»), электронная почта, мессенждеры, голосовые сообщения, видеоконсультации и видеоуроки.
В помощь педагогам и обучающимся на образовательном портале «Электронная школа Приднестровья» размещены конспекты лекций по учебным предметам, видеоролики и электронные версии учебников, что позволит школьникам использовать образовательный портал для обучения в домашних условиях.
Обратная связь «учитель-ученик» осуществляется через АИС «Электронный журнал», персональную электронную почту учителей, мессенджеры.
В случае подачи газа помещения школ должны прогреться до температуры, установленной санитарно-эпидемиологическими нормами и составлять в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях 18-20 °С.
О работе среднеспециальных и высших учебных заведениях сообщат дополнительно.