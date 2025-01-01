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Эксперты ПМР и РМ по вопросам энергетики провели встречу в Бендерах

Эксперты ПМР и РМ по вопросам энергетики провели встречу в Бендерах

Сегодня в офисе Миссии ОБСЕ в Бендерах прошла встреча экспертов Приднестровья и Молдовы по вопросам энергетики.

«Данный факт полностью нивелирует безответственные заявления и пустые аргументы /вице-премьера РМ/ О. Серебряна, который под надуманным предлогом намеренно сбежал от заседания представителей по политическим вопросам в Бендерах», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел ПМР, передает novostipmr.com.

В МИД ПМР также подчеркнули, что звучащие в последние дни агрессивные выпады Олега Серебряна свидетельствуют о наличии у него установки на слом нормального взаимодействия на уровне политпредставителей сторон.

15 января Президент ПМР Вадим Красносельский рассказал журналистам, что Молдова фактически отказала Приднестровью во встрече политпредставителей. Олег Серебрян настаивал на её проведении именно в Кишинёве. Однако властям Молдовы заведомо известно, что для министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева поездка в РМ сегодня неприемлема по соображениям безопасности.
  • Вчера, 14:30
  • DTV
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