Инфляция по итогам прошлого года в Приднестровье превысила пять процентов (за 2023 год – 4,2%). За январь-декабрь 2024-го наиболее подорожали продукты питания – более семи процентов (3,2%). За обозначенный период выросли тарифы на услуги – более шести процентов (11,2%), а цены на непродовольственные товары – на два с половиной процента (1,1%), сообщает newspmr.com.
Индексы потребительских цен за январь-декабрь 2024 года: - на продовольственные товары – 107,29%; - на непродовольственные товары – 102,53%; - тарифы на услуги – 106,38%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 105,35%.
Декабрьская инфляция
По итогам последнего месяца 2024 года в Приднестровье зафиксирована минимальная инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в декабре составило три десятых процента.
В отчетный период подорожало продовольствие и непродовольственные товары, а тарифы на услуги – слегка скорректировали ценники.
Продовольствие за отчетный месяц стало дороже на две трети четверти процента. Больше всего подорожали: яйца; масло растительное; общественное питание; картофель и овощи; вода минеральная; кондитерские изделия; мука; консервы овощные; маргарин и маргариновая продукция. Подешевели: фрукты и цитрусовые; масло животное; консервы рыбные; сахар; пиво.
Общее повышение цен на непродовольственные товары в декабре 2024-го составило около одной десятой процента. Наиболее подорожали: табачные изделия; парфюмерно-косметические товары; синтетические моющие средства; ткани шелковые; товары бытовой химии. Подешевели: горюче-смазочные материалы; персональные компьютеры; средства связи; строительные материалы.
В среднем тарифы на услуги в декабре прошедшего года слегка подросли. Подорожали: ветеринарные и ритуальные услуги; бытовые услуги фотоателье и парикмахерских; медицинские услуги. Подешевели: жилищные услуги; газ сжиженный.
Индексы потребительских цен за декабрь 2024 года: - на продовольственные товары – 100,63% (в декабре 2023-го – 100,55%); - на непродовольственные товары – 100,11% (99,79%); - тарифы на услуги – 100,01% (99,97%); - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,30% (100,15%).
Уровень инфляции в соседней Молдове по итогам 2024 года составил 7,0% (за 2023 год – 4,2%). При этом, цены продовольственные товары подорожали в среднем на 4,6% (7,2%), непродовольственные – на 4,5% (4,6%), а тарифы на услуги, оказываемые населению, выросли на 10,5% (2,5%).