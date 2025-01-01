Dnestr.TV

 
0

Инфляция за 2024 год

Инфляция за 2024 год
Фото: shutterstock/vostock-photo/источник:interfax.ru

Инфляция по итогам прошлого года в Приднестровье превысила пять процентов (за 2023 год – 4,2%). За январь-декабрь 2024-го наиболее подорожали продукты питания – более семи процентов (3,2%). За обозначенный период выросли тарифы на услуги – более шести процентов (11,2%), а цены на непродовольственные товары – на два с половиной процента (1,1%), сообщает newspmr.com.

Индексы потребительских цен за январь-декабрь 2024 года:
- на продовольственные товары – 107,29%;
- на непродовольственные товары – 102,53%;
- тарифы на услуги – 106,38%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 105,35%.

Декабрьская инфляция

По итогам последнего месяца 2024 года в Приднестровье зафиксирована минимальная инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в декабре составило три десятых процента.

В отчетный период подорожало продовольствие и непродовольственные товары, а тарифы на услуги – слегка скорректировали ценники.

Продовольствие за отчетный месяц стало дороже на две трети четверти процента. Больше всего подорожали: яйца; масло растительное; общественное питание; картофель и овощи; вода минеральная; кондитерские изделия; мука; консервы овощные; маргарин и маргариновая продукция. Подешевели: фрукты и цитрусовые; масло животное; консервы рыбные; сахар; пиво.

Общее повышение цен на непродовольственные товары в декабре 2024-го составило около одной десятой процента. Наиболее подорожали: табачные изделия; парфюмерно-косметические товары; синтетические моющие средства; ткани шелковые; товары бытовой химии. Подешевели: горюче-смазочные материалы; персональные компьютеры; средства связи; строительные материалы.

В среднем тарифы на услуги в декабре прошедшего года слегка подросли. Подорожали: ветеринарные и ритуальные услуги; бытовые услуги фотоателье и парикмахерских; медицинские услуги. Подешевели: жилищные услуги; газ сжиженный.

Индексы потребительских цен за декабрь 2024 года:
- на продовольственные товары – 100,63% (в декабре 2023-го – 100,55%);
- на непродовольственные товары – 100,11% (99,79%);
- тарифы на услуги – 100,01% (99,97%);
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,30% (100,15%).

Уровень инфляции в соседней Молдове по итогам 2024 года составил 7,0% (за 2023 год – 4,2%). При этом, цены продовольственные товары подорожали в среднем на 4,6% (7,2%), непродовольственные – на 4,5% (4,6%), а тарифы на услуги, оказываемые населению, выросли на 10,5% (2,5%).

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Вчера, 14:37
  • DTV
  • Просмотров: 84
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование женщин рома о рисках насилия - ключево ...
  • Персональный ассистент: путь к лучшему качеству жизни д ...
  • Программу учета закупок и пищеприготовления протестирую ...
  • "Ни одной молекулы": Шмыгаль назвал точное время, ког ...
  • Законы, вступающие в силу с 1 января 2025 года
  • Молдова может обратиться в суд из-за приостановки поста ...
  • Речан поручил пересмотреть законодательство о национали ...
  • В Приднестровье пройдет веерные отключения электроэнерг ...
  • Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье
  • Цены на чеснок в Украине достигли рекордных показателей

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование женщин рома о рисках насилия - ключево ...
  • Персональный ассистент: путь к лучшему качеству жизни д ...
  • Программу учета закупок и пищеприготовления протестирую ...
  • "Ни одной молекулы": Шмыгаль назвал точное время, ког ...
  • Законы, вступающие в силу с 1 января 2025 года
  • Молдова может обратиться в суд из-за приостановки поста ...
  • Речан поручил пересмотреть законодательство о национали ...
  • В Приднестровье пройдет веерные отключения электроэнерг ...
  • Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье
  • Цены на чеснок в Украине достигли рекордных показателей
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM