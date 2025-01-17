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Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье на 17.01.2025 г.

Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье на 17.01.2025 г.

МВД ПМР представила данные о ситуации связанные с энергокризисом в республике на 17 января текущего года

За минувшие сутки:

– на горячую линию по вопросам ЧП 0-800-22-800, а также в колл-центры республики поступило 657 звонков,

– из них 142 были связаны с обеспечением дровами,

– 399 вопросов прозвучало по поводу отсутствия электроснабжения;

– сотрудники подразделений ГУпЧС выезжали 30 раз для оказания помощи по доставке, распилу и рубке дров (всего с начала антикризисных мер – 391);

– в пункты обогрева и временного размещения граждан обратилось 13 человек (всего с 1 января – 168 обращений);

– зарегистрировано 4 пожара (всего с 1 января – 37 пожаров и возгораний, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка);

– отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 2 человека (с 1 января – 12 человек, один из них погиб).

Всего с 1 января в республике отравление продуктами горения при эксплуатации печи получили 8 человек, 2 из них погибли.

В МКЦ «Солнечный» МВД находятся 94 постояльца, прибывшие из домов престарелых республики.
  • Вчера, 14:38
  • DTV
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