Dnestr.TV

 
0

Встреча глав МИД G20 состоится 20-21 февраля

Встреча глав МИД G20 состоится 20-21 февраля
фото: Imtiyaz Khan/ Anadolu Agency via Reuters Connect

Мероприятие пройдет в Йоханнесбурге, сообщил посол по особым поручениям дипведомства России Марат Бердыев

Встреча министров иностранных дел Группы двадцати (G20) пройдет в южноафриканском Йоханнесбурге 20-21 февраля. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев, передает ТАСС.

"Председательство ЮАР официально объявило о проведении под своей эгидой первой встречи министров иностранных дел стран - членов Группы двадцати. Мероприятие состоится в Йоханнесбурге 20-21 февраля", - написал он в Telegram-канале.

"Для участия в дискуссиях также приглашены государства, представляющие различные географические зоны, и широкий спектр международных специализированных организаций", - отметил Бердыев. Он уточнил, что "ключевыми вопросами повестки дня станут текущая геополитическая ситуация в мире и подходы к реализации приоритетов Претории, сконцентрированные на укреплении потенциала мировой экономики на основе принципов солидарности, равенства и устойчивости".

"Со своей стороны приступили к подготовке российского участия в диалоге внешнеполитических ведомств форума крупнейших экономик", - указал посол по особым поручениям МИД РФ. Он пояснил, что Москва собирается "использовать данную площадку для продвижения конструктивных подходов к становлению подлинно справедливого и демократического мироустройства, подразумевающего отказ от одностороннего диктата, доминирования и других практик силового неоколониального давления".

"Будем настаивать на подтверждении актуальности базовых принципов Устава ООН, подразумевающих осуществление международных отношений на принципах суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, самоопределения народов и окончательного демонтажа системы колониального наследия", - заключил Бердыев.

Южно-Африканская Республика с 1 декабря на 12 месяцев приняла от Бразилии председательство в G20, его тема - "Солидарность, равенство и устойчивость". Претория проведет более 130 мероприятий в различных форматах и на различных уровнях. Так, состоятся четыре встречи глав министерств финансов и центральных банков, две встречи глав МИД стран G20. Кульминацией станет саммит "двадцатки" в Йоханнесбурге. Председательство ЮАР завершится 30 ноября 2025 года и перейдет к США.
  • Вчера, 14:45
  • DTV
  • Просмотров: 68
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование женщин рома о рисках насилия - ключево ...
  • Персональный ассистент: путь к лучшему качеству жизни д ...
  • Программу учета закупок и пищеприготовления протестирую ...
  • "Ни одной молекулы": Шмыгаль назвал точное время, ког ...
  • Законы, вступающие в силу с 1 января 2025 года
  • Молдова может обратиться в суд из-за приостановки поста ...
  • Речан поручил пересмотреть законодательство о национали ...
  • В Приднестровье пройдет веерные отключения электроэнерг ...
  • Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье
  • Цены на чеснок в Украине достигли рекордных показателей

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование женщин рома о рисках насилия - ключево ...
  • Персональный ассистент: путь к лучшему качеству жизни д ...
  • Программу учета закупок и пищеприготовления протестирую ...
  • "Ни одной молекулы": Шмыгаль назвал точное время, ког ...
  • Законы, вступающие в силу с 1 января 2025 года
  • Молдова может обратиться в суд из-за приостановки поста ...
  • Речан поручил пересмотреть законодательство о национали ...
  • В Приднестровье пройдет веерные отключения электроэнерг ...
  • Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье
  • Цены на чеснок в Украине достигли рекордных показателей
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM