фото: Imtiyaz Khan/ Anadolu Agency via Reuters Connect
Мероприятие пройдет в Йоханнесбурге, сообщил посол по особым поручениям дипведомства России Марат Бердыев
Встреча министров иностранных дел Группы двадцати (G20) пройдет в южноафриканском Йоханнесбурге 20-21 февраля. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев, передает ТАСС.
"Председательство ЮАР официально объявило о проведении под своей эгидой первой встречи министров иностранных дел стран - членов Группы двадцати. Мероприятие состоится в Йоханнесбурге 20-21 февраля", - написал он в Telegram-канале.
"Для участия в дискуссиях также приглашены государства, представляющие различные географические зоны, и широкий спектр международных специализированных организаций", - отметил Бердыев. Он уточнил, что "ключевыми вопросами повестки дня станут текущая геополитическая ситуация в мире и подходы к реализации приоритетов Претории, сконцентрированные на укреплении потенциала мировой экономики на основе принципов солидарности, равенства и устойчивости".
"Со своей стороны приступили к подготовке российского участия в диалоге внешнеполитических ведомств форума крупнейших экономик", - указал посол по особым поручениям МИД РФ. Он пояснил, что Москва собирается "использовать данную площадку для продвижения конструктивных подходов к становлению подлинно справедливого и демократического мироустройства, подразумевающего отказ от одностороннего диктата, доминирования и других практик силового неоколониального давления".
"Будем настаивать на подтверждении актуальности базовых принципов Устава ООН, подразумевающих осуществление международных отношений на принципах суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, самоопределения народов и окончательного демонтажа системы колониального наследия", - заключил Бердыев.
Южно-Африканская Республика с 1 декабря на 12 месяцев приняла от Бразилии председательство в G20, его тема - "Солидарность, равенство и устойчивость". Претория проведет более 130 мероприятий в различных форматах и на различных уровнях. Так, состоятся четыре встречи глав министерств финансов и центральных банков, две встречи глав МИД стран G20. Кульминацией станет саммит "двадцатки" в Йоханнесбурге. Председательство ЮАР завершится 30 ноября 2025 года и перейдет к США.