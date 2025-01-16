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Между Одесской областью и Румынией планируют запустить еще одну паромную переправу

Между Одесской областью и Румынией планируют запустить еще одну паромную переправу
источник фото: edinaya-odessa.org

Паромную переправу «Орловка — Исакча» модернизируют для расширения функциональности и возможности пропуска не только пассажирских, но и торговых судов. Также обсуждается перспектива запуска новой паромной линии между Украиной и Румынией, что откроет дополнительные маршруты для международной торговли, пишет edinaya-odessa.org.

Об этом сообщает Ассоциация «Укрпорт». Вопросы развития транспортного сообщения между Украиной и Румынией обсуждались в рамках встречи формата QUINT, где присутствовали представители Украины, Румынии, Молдовы, США и Еврокомиссии.

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач уточнил, что модернизация пункта пропуска «Орловка — Исакча» предусматривает возможность пропуска барж и контейнеров. Это позволит значительно увеличить пропускную способность маршрута и улучшить транспортную инфраструктуру региона.

Кроме того, рассматривается запуск новой паромной линии, которая соединит украинский город Рени с румынским городом Браила. Эти проекты призваны способствовать развитию международной торговли и укреплению сотрудничества между соседними странами.

Однако реализация инициатив потребует значительных инвестиций. В Министерстве развития общин и территорий подчеркивают важность привлечения финансирования как от бизнеса, так и от международных партнеров для успешной реализации проектов.
  • Вчера, 14:56
  • DTV
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