Паромную переправу «Орловка — Исакча» модернизируют для расширения функциональности и возможности пропуска не только пассажирских, но и торговых судов. Также обсуждается перспектива запуска новой паромной линии между Украиной и Румынией, что откроет дополнительные маршруты для международной торговли, пишет edinaya-odessa.org.
Об этом сообщает Ассоциация «Укрпорт». Вопросы развития транспортного сообщения между Украиной и Румынией обсуждались в рамках встречи формата QUINT, где присутствовали представители Украины, Румынии, Молдовы, США и Еврокомиссии.
Заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач уточнил, что модернизация пункта пропуска «Орловка — Исакча» предусматривает возможность пропуска барж и контейнеров. Это позволит значительно увеличить пропускную способность маршрута и улучшить транспортную инфраструктуру региона.
Кроме того, рассматривается запуск новой паромной линии, которая соединит украинский город Рени с румынским городом Браила. Эти проекты призваны способствовать развитию международной торговли и укреплению сотрудничества между соседними странами.
Однако реализация инициатив потребует значительных инвестиций. В Министерстве развития общин и территорий подчеркивают важность привлечения финансирования как от бизнеса, так и от международных партнеров для успешной реализации проектов.