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Трамп запустил мемкойн $TRUMP

Трамп запустил мемкойн $TRUMP
Фото: https://gettrumpmemes.com/

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты — мемкойна $TRUMP, о чем он написал на странице в соцсети X. $TRUMP уже можно купить на блокчейне, пишут на сайте криптовалюты.

Создание монеты вдохновлено покушением на господина Трампа в Пенсильвании в июле 2024 года. Сайт, посвященный мемкойну, предлагает купить «кусочек истории». «Президент Трамп показал миру, из чего состоит лидер. Его сила и смелость породили движение, ставшее самым запоминающимся мемом столетия... Присоединяйтесь к сообществу Трампа — мы все боремся за то, что имеет значение»,— сообщается на сайте $TRUMP, передает kommersant.ru.

В первый день пользователи могут приобрести 200 млн монет. За три года их количество должно достигнуть 1 млрд. Сейчас, по данным Coinmarket, одна монета стоит больше $23. Капитализация криптовалюты составляет почти $4 млрд, а объем торгов — $5,5 млрд.

Дональд Трамп активно выступает за развитие криптоиндустрии. После его победы на выборах США курс биткойна превысил $100 тыс. Летом 2024 года на Bitcoin Conference господин Трамп пообещал положить конец политике Джо Байдена по «войне с криптовалютами». Криптоиндустрия ждет от Дональда Трампа скорейших мер поддержки.
  • Вчера, 10:44
  • DTV
  • Просмотров: 112
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