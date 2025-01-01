Структурные подразделения Министерства здравоохранения продолжают в штатном режиме оказывать медицинскую помощь.
По данным на 18 января в стационарах республики проходят лечение 1692 пациента, в том числе психоневрологические и туберкулезные больные. За сутки в ЛПУ поступило 209 человек, 260– выписаны, сообщает пресс-служба ведомства.
За 17 января в амбулаторно-поликлиническую сеть (в том числе СВА и ФАПы) и консультативно-диагностические поликлиники при больницах - обратилось 6858 человек, среди них помощь потребовалась 1168 детям.
Стоматологическая помощь оказана 572 больным.
Республиканский консилиум врачебной экспертизы жизнеспособности провёл 15 освидетельствований пациентов, 4 из которых с выездом на дом.
За сутки сотрудниками скорой помощи было осуществлено 349 вызовов.