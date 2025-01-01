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Минздрав: медпомощь оказывается в штатном режиме

Минздрав: медпомощь оказывается в штатном режиме
источник изображения: gov.kz

Структурные подразделения Министерства здравоохранения продолжают в штатном режиме оказывать медицинскую помощь.

По данным на 18 января в стационарах республики проходят лечение 1692 пациента, в том числе психоневрологические и туберкулезные больные. За сутки в ЛПУ поступило 209 человек, 260– выписаны, сообщает пресс-служба ведомства.

За 17 января в амбулаторно-поликлиническую сеть (в том числе СВА и ФАПы) и консультативно-диагностические поликлиники при больницах - обратилось 6858 человек, среди них помощь потребовалась 1168 детям.

Стоматологическая помощь оказана 572 больным.

Республиканский консилиум врачебной экспертизы жизнеспособности провёл 15 освидетельствований пациентов, 4 из которых с выездом на дом.

За сутки сотрудниками скорой помощи было осуществлено 349 вызовов.
  • Вчера, 10:50
  • DTV
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