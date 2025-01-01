С 16 января изменились правила въезда в Молдову, в том числе из Одесской области.
Теперь водители не могут пересечь границу без наличия действующего сертификата техосмотра, передает noi.md.
Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
В Молдове вступила в действие норма, обязывающая водителей иметь действующие сертификаты техосмотра транспорта во время въезда на территорию их государства. Такое требование ПДД утверждено Постановлением правительства Республики Молдовы.
Водителям, у которых нет этого документа, молдавские пограничники будут отказывать в пропуске транспортных средств на территорию своей страны.
Украинские пограничники призывают граждан учитывать эти изменения во время поездки в Молдову.