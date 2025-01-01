В ходе проведенного в селекторном режиме заседания Оперативного штаба по энергетике Виталий Нягу проинформировал, что на горячую линию 0-800-22-800, открытую на период ЧП, поступило 13565 звонков, 2059 из которых по вопросам обеспечения твердым топливом. По запросам граждан, отнесенных к льготным категориям, доставлено на безвозмездной основе 358,5 складометра дров. Еще 356 складометров подготовлено к использованию гражданами из их личных запасов при содействии сотрудников ГУпЧС в распиле и колке. За 20 дней текущего года зарегистрировано пять фактов незаконной рубки деревьев. На городских и районных складах сформирован резерв лесоматериала для реализации 3895 складометров. Вадим Красносельский напомнил о необходимости контролировать и регулировать ценообразование, подчеркнув, что постоянно пополняемый запас – это эффективный инструмент профилактики спекуляционных проявлений, сообщает пресс-служба главы государства.
Помимо единой республиканской горячей линии, функционируют информационные центры при госадминистрациях городов и районов республики, на которые поступило больше пяти тысяч обращений.
Министр внутренних дел рассказал также, что с начала года в республике произошло 47 пожаров по причинам, связанным с работой печей, электроприборов, неисправной электропроводкой. Отравление угарным газом в различных обстоятельствах получили 24 человека, есть погибшие. Сотрудники ГУпЧС продолжают профилактическую работу. С начала года проведено 9830 рейдовых посещений граждан, обследовано 6153 отопительных агрегата.
По республике развернуто тридцать пунктов обогрева и временного пребывания граждан. Ими воспользовались 197 человек. Активно работает волонтерское движение. Содействие по различным направлениям оказывают и казаки.
Министр здравоохранения Кристина Албул сообщила, что в стационарах республики на сегодняшний день находятся 1770 пациентов. В службу скорой медицинской помощи поступило 757 звонков. Министр по соцполитике и труду Елена Куличенко обозначила, что в учреждениях круглосуточного пребывания, которые попадают под веерные отключения электроэнергии, за пять часов отсутствия электричества заметно остывают помещения. Сложнее всего ситуация, когда речь идет об утренних перерывах в подаче электричества – с семи утра до полудня. Приходится спасаться дополнительной одеждой и одеялами, которые выданы подопечным в тройном количестве.
Министр экономического развития Сергей Оболоник рассказал, что на данный момент в передающих высоковольтных электросетях аварийных ситуаций не зафиксировано. Что касается распределительных, то за минувшую неделю на них произошло 922 аварии, а с начала месяца – 2401. Без света в этой связи оставались 83585 абонентов – это каждый третий потребитель. В ликвидации аварийных ситуаций задействованы 46 бригад ЕРЭС. В сфере теплоэнергетики за 20 дней зафиксировано 1939 аварий на внутридомовых сетях, 24 – на внутриквартальных, 7 – на магистральных. Порывы в системе водоснабжения: 33 – на магистральных сетях и 53 – на внутриквартальных.
Говоря о газоснабжении, Сергей Оболоник констатировал, что имеющегося запаса при существующем расходе хватит на 11 суток.
Поставщиком газа в Приднестровье может выступить «Молдовагаз»
На заседании Оперативного штаба Глава государства Вадим Красносельский сообщил, что 18 января «Тираспольтрансгаз» направил в адрес «Молдовагаз» письмо с информацией о том, что «Тираспольтрансгаз» не возражает и приветствует стремление «Молдовагаз» поставить в Приднестровье природный газ.
«У нас только одно желание: чтобы побыстрее тепло поступило в дома людей, чтобы люди получили газ и электроэнергию в жилые помещения, чтобы вся остальная социальная инфраструктура получила тепло и электроэнергию», — подчеркнул Президент.