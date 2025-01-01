Министр просвещения Светлана Иванишина доложила на заседании Оперативного штаба о начале работы приднестровских школ в условиях ЧП в экономике. Для обеспечения учебного процесса выбран дистанционный асинхронный формат, который позволит минимизировать влияние веерных отключений электроэнергии на освоение школьной программы. Специалисты Министерства просвещения проинструктировали коллег из управлений народного образования о методах и инструментах такого взаимодействия между учителем и учеником, передает пресс-служба Правительства ПМР.
«Формат не предполагает прямого контакта, но наши учителя готовы к тому, что отправляют видеоуроки, с «Электронной школы Приднестровья» конспекты таким образом, чтобы дети получили должные знания», — отметила глава ведомства.
По поручению Председателя Правительства Александра Розенберга сотрудники Минпроса будут мониторить ситуацию, анализировать результативность процесса обучения и при возникновении проблем незамедлительно на них реагировать.
Как сообщила Светлана Иванишина, в общежитии Днестровского техникума временно расположен 31 студент из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они, как и все студенты колледжей и техникумов, также будут обучаться в асинхронном режиме. Для ребят созданы все условия для получения образования: работает компьютерный класс, обеспечен доступ к сети Интернет.