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По данным УГАИ

По данным УГАИ
источник фото: losangelesduiattorney.com

В период с 10 по 16 января сотрудники ГАИ задержали 12 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

По четыре человека выявили в Тирасполе и Слободзее, по два – в Бендерах и Григориополе, передает пресс-центр МВД ПМР.

Семь пьяных водителей привлечены к административной ответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Они заплатят штраф, размер которого достигает 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Три автолюбителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Госавтоинспекторы привлекли их к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Нарушителям грозит штраф в размере до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Два нетрезвых человека сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит штраф в размере до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР.
  • Сегодня, 13:04
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