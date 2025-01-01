В период с 10 по 16 января сотрудники ГАИ задержали 12 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
По четыре человека выявили в Тирасполе и Слободзее, по два – в Бендерах и Григориополе, передает пресс-центр МВД ПМР.
Семь пьяных водителей привлечены к административной ответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Они заплатят штраф, размер которого достигает 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Три автолюбителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Госавтоинспекторы привлекли их к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Нарушителям грозит штраф в размере до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.
Два нетрезвых человека сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит штраф в размере до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР.