ГТК ПМР представила основные зарегистрированные нарушения за минувшую неделю в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР
Основное за минувшую неделю (13-19 января) в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР:
- изъяты 2500 пачек сигарет молдавского производства, ранее незаконно ввезенные в республику;
- пресечены попытки недекларирования охотничьих патронов (20 шт.), 4 транспортных средств иностранной регистрации;
- в зоне деятельности Тираспольской таможни выявлен факт перемещения помимо таможенного контроля коммерческой партии цветной капусты (1 100 кг);
- выявлены факты неправомерного заявления льгот по уплате таможенных платежей и указания недостоверных сведений о товаре юридическими лицами, что могло повлечь недопоступление таможенных платежей на сумму более 12 000 руб. ПМР.