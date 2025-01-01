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ГТК ПМР представила информационную картину недели

ГТК ПМР представила информационную картину недели
Фото: novostipmr.com

ГТК ПМР представила основные зарегистрированные нарушения за минувшую неделю в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР

Основное за минувшую неделю (13-19 января) в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР:

- изъяты 2500 пачек сигарет молдавского производства, ранее незаконно ввезенные в республику;

- пресечены попытки недекларирования охотничьих патронов (20 шт.), 4 транспортных средств иностранной регистрации;

- в зоне деятельности Тираспольской таможни выявлен факт перемещения помимо таможенного контроля коммерческой партии цветной капусты (1 100 кг);

- выявлены факты неправомерного заявления льгот по уплате таможенных платежей и указания недостоверных сведений о товаре юридическими лицами, что могло повлечь недопоступление таможенных платежей на сумму более 12 000 руб. ПМР.
  • Сегодня, 13:08
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