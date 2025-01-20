Республиканская стоматологическая поликлиника закупила и установила новое оборудование. Сейчас завершается его тестирование, которое проводит специалист от фирмы-производителя из Китая. За ходом испытаний наблюдали Председатель Правительства Александр Розенберг и министр здравоохранения Кристина Албул.
Аппарат для селективного лазерного спекания (металла) предназначен для максимально точного изготовления зубных протезов и имплантов различной степени сложности, чтобы они были долговечными и функциональными, сообщает пресс-служба Правительства.
«Данный аппарат является, проще говоря, 3-D принтером по металлу. То есть, он дает нам трехмерное изображение зуба, готовой конструкции, которую зубной техник смоделировал при помощи компьютера. Это то, что мы называем цифровой стоматологией. В республике нет такого оборудования. Раньше мы делали все вручную, при помощи воска», — рассказал главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Сергей Романенко.
Новый аппарат для селективного лазерного спекания (металла) может изготавливать протезы и импланты в течение нескольких часов. Оборудование установлено в отдельном помещении, где поддерживается подходящий для него температурный режим. Как отмечают в стоматологии, даже после запуска аппарата в рабочем режиме цена на эти услуги для пациентов не изменится, а качество станет на порядок выше.
Премьер отметил, что возможность перехода на более высокий уровень оказания стоматологических услуг с применением современных технологий обсуждалась в республике давно. Оборудование было закуплено в плановом режиме.
«Мы, конечно, надеемся на то, что это позволит нам расширить возможности и на более современном и качественном уровне оказывать стоматологические услуги. Кроме того, данный аппарат является единственным в Приднестровье. И также у наших частных стоматологических клиник появится возможность обращаться за изготовлением таким компьютеризированным способом соответствующих протезов. Поэтому направление очень правильное. И я думаю, что мы буквально в скором будущем увидим соответствующие результаты», — добавил Александр Розенберг.
Премьеру рассказали о преимуществах применения нового оборудования. В том числе и о том, что эта техника исключает ошибки, так как участие человека в производственном процессе минимально.
«Оборудование смонтировано, мы пообщались с представителями фирмы-производителя. Они нас уверили, что все будет работать в нормальном режиме, с соответствующими гарантиями, безусловно. И понимая, что сегодня система здравоохранения не предполагает каких-то перерывов в снабжении, изготовлении, ведь здоровье – это приоритетное направление, поэтому клиника оборудовалась резервным питанием, здесь установлен соответствующий генератор», — добавил Премьер.
Также в Республиканской стоматологической поликлинике отметили, что цены на услуги по изготовлению протезов и имплантов будут ниже, чем в сопредельных государствах.