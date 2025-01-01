Американский лидер Дональд Трамп после инаугурации отменил 78 указов и меморандумов бывшего президента Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал CNN, пишет ТАСС.
По его информации, Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в спортивно-концертном комплексе Capital One Arena в Вашингтоне, подписал ряд указов, отменяющих решения Байдена. Новый президент США отменил в общей сложности 78 указов и меморандумов предыдущей администрации, отмечает CNN.
Закончив подписание, американский лидер бросил в толпу ручки, которыми он подписывал документы, сообщает телеканал.
В свой первый день на посту президента в 2017 году Трамп подписал всего один указ, касавшийся положений закона о здравоохранении.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех программ внешней финансовой помощи. За это время будет проведена проверка соответствия этих программ политическим целям государства. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на Associated Press (AP).
Какие именно объемы помощи будут прекращены этим указом - неизвестно, ведь финансирование многих программ уже было утверждено Конгрессом и должно быть выделено, если средства не потеряны.
В подписанном указе отмечается, что "индустрия иностранной помощи и бюрократия не отвечают американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям".
Отмечается, что это "служит дестабилизации мира во всем мире, продвигая в иностранных государствах идеи, прямо противоположные гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними".
Трамп заявил, что "ни одна последующая внешняя помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться способом, который не будет полностью согласован с внешней политикой президента Соединенных Штатов".
Республиканец Трамп одержал победу на очередных выборах в Соединенных Штатах, состоявшихся 5 ноября 2024 года. Он обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, являвшуюся вице-президентом США в предыдущей вашингтонской администрации. В первый раз Трамп занимал пост американского лидера в 2017-2021 годах. Он стал вторым в истории США человеком, который повторно занял высший государственный пост после перерыва. Ранее этого смог добиться только Гровер Кливленд (22-й президент в 1885-1889 годах и 24-й в 1893-1897 годах). Трамп был 45-м и стал 47-м президентом США.