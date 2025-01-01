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В Молдове зарегистрировано пять вспышек африканской чумы свиней

В Молдове зарегистрировано пять вспышек африканской чумы свиней
источник фото: tvoy-bor.ru

В период с 9 по 17 января 2025 г. в Молдове зарегистрировано 5 вспышек африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних свиней в непрофессиональных хозяйствах: три в Дрокиевском районе -в населенных пунктах Дрокия, Котова, Кетросу и две в Дондюшанском районе - в селах Тырнова и Мошана, пишет noi.md.

В очагах были введены карантинные меры и установлены зоны защиты и наблюдения. Осуществляется контроль диких водоемов, контроль перемещения животных внутри страны, обследование популяций домашних свиней и диких кабанов.

ANSA призывает владельцев свиней срочно информировать территориальные подразделения по безопасности пищевых продуктов, ветеринаров или местные органы власти в случае заболевания, падежа животных или обнаружения туш мертвых кабанов.
  • Сегодня, 10:04
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