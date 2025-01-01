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Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения

Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения
Фото: depositphotos/diegograndi

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Документ опубликован на сайте Белого дома. По словам президента США, которые приводит CNN, страна платит организации слишком много денег в сравнении с другими государствами, передает kommersant.ru.

В документе указывается, что население Китая почти в три раза превышает количество людей, проживающих в США, однако при этом КНР переводит в бюджет ВОЗ на 90% меньше средств. Дональд Трамп отметил, что такое положение дел представляется несправедливым, поэтому было принято решение о выходе из организации. Американский лидер добавил, что это не стало причиной выхода страны из ВОЗ.

Во время первого президентского срока в 2020 году Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ из-за того, что организация отказалась провести реформы в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Однако экс-президент США Джо Байден в первый день на своем посту подписал указ об отмене этого решения.

Ранее Трамп подписал указ о повторном выходе США из Парижского соглашения по климату. Штаты уже выходили из данного соглашения в ноябре 2019 года – во время первого президентства Трампа. После вступления в должность следующего лидера страны Джо Байдена США вновь присоединились к договору в феврале 2021 года.
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