На некоторых проблемных участках бендерских дорог выполнят ямочный ремонт. Инспекционный объезд накануне провел глава Госадминистрации Бендер Роман Иванченко. В первую очередь осмотрены участки с интенсивным движением транспорта, в том числе общественного, сообщает Бендерское телевидение.
По итогам выделено около 30 потенциально аварийных, на которых принято решение выполнить ямочный ремонт.
«То есть это участки с довольно глубокими ямами, не заметив которые водитель может попасть в аварийную ситуацию, повредить транспорт и т.п. Конечно, объём этих работ будет не таким масштабным, всего это порядка 200 квадратных метров», — пояснил заместитель главы Госадминистрации Бендер по вопросам ЖКХ и строительству Сергей Юрецкий.
В числе улиц, попадающих в перечень срочного аварийно-ямочного ремонта, — Ленинградская, Первомайская, круг по Суворова — Дружбы — 40 лет МССР, Протягайловская, Гербовецкая.
«Понятно, что сейчас не сезон ремонта, и эти латки не прослужат так долго, как хотелось бы, но во избежание аварийности решение о ямочном ремонте было принято сегодня», — добавил Сергей Юрецкий.
Погода на текущей неделе с плюсовой температурой, аварийный ямочный ремонт планируют выполнить в с понедельника по пятницу.