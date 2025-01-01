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В Бендерах выполнят срочный ямочный ремонт

В Бендерах выполнят срочный ямочный ремонт
источник фото: svidok.info

На некоторых проблемных участках бендерских дорог выполнят ямочный ремонт. Инспекционный объезд накануне провел глава Госадминистрации Бендер Роман Иванченко. В первую очередь осмотрены участки с интенсивным движением транспорта, в том числе общественного, сообщает Бендерское телевидение.

По итогам выделено около 30 потенциально аварийных, на которых принято решение выполнить ямочный ремонт.

«То есть это участки с довольно глубокими ямами, не заметив которые водитель может попасть в аварийную ситуацию, повредить транспорт и т.п. Конечно, объём этих работ будет не таким масштабным, всего это порядка 200 квадратных метров», — пояснил заместитель главы Госадминистрации Бендер по вопросам ЖКХ и строительству Сергей Юрецкий.

В числе улиц, попадающих в перечень срочного аварийно-ямочного ремонта, — Ленинградская, Первомайская, круг по Суворова — Дружбы — 40 лет МССР, Протягайловская, Гербовецкая.

«Понятно, что сейчас не сезон ремонта, и эти латки не прослужат так долго, как хотелось бы, но во избежание аварийности решение о ямочном ремонте было принято сегодня», — добавил Сергей Юрецкий.

Погода на текущей неделе с плюсовой температурой, аварийный ямочный ремонт планируют выполнить в с понедельника по пятницу.

  • Сегодня, 10:18
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