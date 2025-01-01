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Президент провел заседание Совета безопасности

Президент провел заседание Совета безопасности
фото: пре6сс-служба Президента ПМР

Члены Совета безопасности ПМР собрались на площадке Администрации Президента ПМР, чтобы обсудить текущее положение дел в энергетике и гуманитарной сфере, перспективы выхода из кризисной ситуации и принятие мер для большей стрессоустойчивости систем жизнеобеспечения республики в будущем, сообщает пресс-служба главы государства.

Ретроспектива и анализ хронологии и взаимосвязи событий позволяет вырабатывать эффективные решения; решать нужно не только текущие проблемы, но и планировать дальнейшие действия, чтобы не допустить новых кризисных явлений и свести к минимуму негативные последствия существующего бедственного положения, отмечалось на совещании. Члены Совбеза говорили о значимости самодостаточности государства по всем направлениям, подчеркивая, что, помимо обеспечения продовольственной безопасности, необходимо стремиться к энергетической независимости, уменьшать влияние внешних факторов, искать альтернативные пути энергообеспечения. Поставлены задачи по закупке для учреждений твердотопливных котлов и генераторов. Современные «буржуйки» можно не только импортировать, но и изготавливать на месте. Сейчас этот производственный сегмент успешно осваивает «Электромаш», выпуская котлы мощностью от 15кВт до 500 кВт. Оборудование разное – как для установки внутри помещения, так и наружное. Что касается дизельных электрогенераторов, то их наличие многие оценили в период веерных отключений света.

На совещании обсуждали и приднестровский бюджет, параметры которого претерпят серьезные изменения в связи с происходящими в стране событиями, повлекшими серьезное выпадение доходов и рост расходов. Должностным лицам даны текущие поручения, поставлены задачи. Все готовы к оперативному реагированию на изменение ситуации.
  • Сегодня, 07:24
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