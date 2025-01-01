Международный аэропорт Кишинева, начиная с 23 января, официально перейдет в категорию аэропортов, оборудованных системой посадки ILS CAT III. Эта сертификация позволит выполнять полеты в условиях крайне низкой видимости, то есть густого тумана, сообщает bloknot-moldova.ru.
Система ILS CAT III предоставляет пилотам точную информацию о курсе и высоте во время приземления, даже когда видимость близка к нулю. Категория ILS CAT III допускает посадку в условиях с вертикальной видимостью от 30 до 0 метров и горизонтальной видимостью от 300 до минимум 75 метров. Использование этой технологии также зависит от уровня подготовки экипажей и авиакомпаний.
- Сертификация ILS CAT III приносит путешественникам большие преимущества, сводя к минимуму отклонения самолетов от установленного расписания, а также посадки в резервных аэропортах - ситуация, часто возникавшая ранее в неблагоприятных погодных условиях, - говорится в пресс-релизе AIC.
Проект реализовали руководство столичного аэропорта и Moldatsa, все дальнейшие действия в этом направлении также координирует Управление гражданской авиации Республики Молдова.