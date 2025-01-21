Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально переименовал Мексиканский залив в Американский.
Президентка Мексики Клаудия Шейнбаум отреагировала на указы президента США Дональда Трампа, которые он издал после своей инаугурации, в том числе переименования Мексиканского залива. Об этом во вторник, 21 января, пишет The Washington Post.
Так, Шейнбаум раскритиковала переименование Мексиканского залива в Американский, сообщает korrespondent.net.
"Для нас и всего мира это все еще Мексиканский залив", - подчеркнула она.
Президентка также заявила, что указы Трампа по установлению чрезвычайной ситуации на южной границе и протоколов по защите мигрантов ничем не отличаются от тех приказов, которые он издавал во время своего первого президентского срока.
"Мы всегда будем действовать в защиту нашей независимости, в защиту наших соотечественников, живущих в США. Мы действуем в рамках нашей конституции и законов. Мы всегда действуем с холодной головой", - заявила Шейнбаум.
Как сообщалось, Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что сменил название Мексиканского залива на Американский. Через несколько часов он подписал соответствующий указ.