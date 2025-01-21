Dnestr.TV

 
0

Президент Мексики отреагировала на переименование Мексиканского залива

Президент Мексики отреагировала на переименование Мексиканского залива
Фото: Getty Images/Президентка Мексики Клаудия Шейнбаум

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально переименовал Мексиканский залив в Американский.

Президентка Мексики Клаудия Шейнбаум отреагировала на указы президента США Дональда Трампа, которые он издал после своей инаугурации, в том числе переименования Мексиканского залива. Об этом во вторник, 21 января, пишет The Washington Post.

Так, Шейнбаум раскритиковала переименование Мексиканского залива в Американский, сообщает korrespondent.net.

"Для нас и всего мира это все еще Мексиканский залив", - подчеркнула она.

Президентка также заявила, что указы Трампа по установлению чрезвычайной ситуации на южной границе и протоколов по защите мигрантов ничем не отличаются от тех приказов, которые он издавал во время своего первого президентского срока.

"Мы всегда будем действовать в защиту нашей независимости, в защиту наших соотечественников, живущих в США. Мы действуем в рамках нашей конституции и законов. Мы всегда действуем с холодной головой", - заявила Шейнбаум.

Как сообщалось, Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что сменил название Мексиканского залива на Американский. Через несколько часов он подписал соответствующий указ.
  • Сегодня, 07:36
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Персональный ассистент: путь к лучшему качеству жизни д ...
  • Законы, вступающие в силу с 1 января 2025 года
  • Молдова может обратиться в суд из-за приостановки поста ...
  • Речан поручил пересмотреть законодательство о национали ...
  • В Приднестровье пройдет веерные отключения электроэнерг ...
  • Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье
  • Цены на чеснок в Украине достигли рекордных показателей
  • C 7 января веерные отключения электрической энергии буд ...
  • Изменились правила пересечения границы Одесской области ...
  • Между Одесской областью и Румынией планируют запустить ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Персональный ассистент: путь к лучшему качеству жизни д ...
  • Законы, вступающие в силу с 1 января 2025 года
  • Молдова может обратиться в суд из-за приостановки поста ...
  • Речан поручил пересмотреть законодательство о национали ...
  • В Приднестровье пройдет веерные отключения электроэнерг ...
  • Сводка МВД ПМР: Энергокризис в Приднестровье
  • Цены на чеснок в Украине достигли рекордных показателей
  • C 7 января веерные отключения электрической энергии буд ...
  • Изменились правила пересечения границы Одесской области ...
  • Между Одесской областью и Румынией планируют запустить ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM