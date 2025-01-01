Министерство здравоохранения ведет активную работу по совершенствованию системы оказания медицинской помощи, улучшению качества жизни граждан и обеспечению доступности медицинских услуг. В рамках этой деятельности с 13 по 17 января текущего года Управление организации медицинской помощи и рассмотрения обращений граждан проделало значительный объем работы. Было обработано 35 обращений, поступивших от граждан, юридических лиц и общественных организаций. Одновременно оказывалась оперативная консультационная помощь через телефон доверия и мессенджер Viber, что позволило эффективно решить вопросы 23 обратившихся. По решению Республиканской комиссии 16 граждан, включая троих детей, получили направления на лечение, обследование и консультации за пределами республики, сообщает пресс-служба ведомства.
В отделе медицинской статистики велась подготовка нормативных документов, направленных на обеспечение устойчивой работы медицинских учреждений в условиях чрезвычайной экономической ситуации. Одним из ключевых решений стало увеличение коечного фонда, что позволит медицинским организациям эффективнее справляться с существующими вызовами. Параллельно велась работа по созданию нормативных актов, регулирующих важнейшие аспекты деятельности системы здравоохранения. Особое внимание уделялось вопросам стандартизации предоставляемых услуг, разработке порядка реагирования медицинского персонала на случаи нарушения половой неприкосновенности и причинения вреда репродуктивному здоровью, а также совершенствованию учета медицинской документации в условиях стационарного лечения.
Министерство активно взаимодействует с международными и национальными организациями. В рамках программы ЕС «Меры по укреплению доверия» согласовано проведение тренинга «Здоровье – основа жизни», цель которого состоит в популяризации здорового образа жизни и повышении уровня информированности населения.
Отдел организации лекарственного обеспечения занимался вопросами перераспределения медикаментов между учреждениями, рассмотрением счетов, связанным с малыми закупками, и подготовкой отчетности о состоянии государственного резерва лекарственных средств. Эта информация была направлена в Министерство экономического развития для принятия соответствующих решений. Завершающим этапом отчетного периода стало согласование документации для закупочных аукционов, рассмотрение и утверждение договоров, а также информирование граждан о наличии необходимых лекарственных препаратов.
Министерство здравоохранения продолжает целенаправленную работу, ориентированную на обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Реализация поставленных задач способствует созданию эффективной системы здравоохранения, способной отвечать потребностям населения и современным вызовам.