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В Москве вручили пятитысячную Карту гражданина Молдовы в РФ

В Москве вручили пятитысячную Карту гражданина Молдовы в РФ
фото: sputniknews.ru

Активнее всего карту гражданина Молдовы в РФ получают в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Калуге и Рязани.

Пятитысячную Карту гражданина Молдовы в РФ вручили во вторник в Москве. Торжественная передача сертификата прошла в Культурно-образовательном центре Молдовы в Москве, вручала карту пятитысячному участнику социальной программы амбассадор проекта, певица Ольга Ваврус и представители центра, передает sputniknews.ru.

"У меня недавно родился внук, возможности посетить Молдову сейчас у нас нет. Благодаря карте и посещению мероприятий центра я смогу приобщать с детства своего внука к молдавской культуре", – поделилась обладательница пятитысячной карты Лилия Ямандий.

По разным данным, в России проживает около 500 тысяч молдаван. Для поддержки своих соотечественников Культурно-образовательный центр Молдовы в России создал социальную программу "Карта гражданина Молдовы в РФ", которая стартовала осенью 2024 и включает в себя самое необходимое для граждан Молдовы, проживающих в России или только переехавших сюда: бесплатная медицинская поддержка от РЕСО 24/7, участие в молдавском сообществе и мероприятиях Культурно-образовательного центра Молдовы, безлимитная связь и интернет от СберМобайл и подписки на сервисы от СберПрайм, а также покрытие расходов до 500 000 рублей при посмертной репатриации в Молдову.

"Карта гражданина Молдовы в РФ – это социальная программа, которая нашла большой отклик у наших соотечественников в России. Проект направлен на заботу и поддержку связей с родными и соотечественниками. Он напоминает о том, что Родина рядом несмотря ни на что", – отметила Ольга Варвус.

Активнее всего карту гражданина Молдовы в РФ получают в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Калуге и Рязани.
"Менее чем за полгода проекта нам удалось выдать 5000 карт. Еще более 3000 заявок находятся сейчас в обработке. С первых дней программы к ней присоединились и поддержали ее наши партнеры: страховая компания "РЕСО-Гарантия", а также СберМобайл и СберПрайм", – сказал врио председателя Общественного совета Культурно-образовательного центра Молдовы в РФ Григорий Кожокару.

Получить карту могут граждане Молдовы старше 18 лет, проживающие в России. Подать заявку необходимо на сайте: mdcard.ru
  • Сегодня, 07:50
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