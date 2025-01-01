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Президент Вадим Красносельский призвал руководство Молдовы не препятствовать газоснабжению Приднестровья
Глава государства обвинил руководство соседнего государства в препятствовании поставкам газа в Приднестровье и призвал молдавских политиков не заниматься интригами и спекуляциями.
пресс-служба Президента ПМР
- Сегодня, 07:37
- DTV
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