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Молдаване получат паспорта нового образца

Молдаване получат паспорта нового образца
источник фото: gagauzinfo.md

Граждане Молдовы получат паспорта нового образца. Власти инициировали процедуру внесения изменений в закон о документах, удостоверяющих личность, передает noi.md.

«Разработка проекта представляет собой результат действий, направленных на обеспечение процесса вступления Республики Молдова в Европейский союз путем введения в обращение новых образцов паспортов и проездных документов», - отмечают специалисты МВД, сообщает Realitatea.

В ближайшие месяцы гражданам Молдовы начнут выдавать новые удостоверения личности. Новые документы будут называться «ID-карты», будут иметь размер банковского формата и содержать печатную и электронную информацию о владельце.

По словам представителей Агентства государственных услуг, электронные ID-карты будут использоваться не только для идентификации внутри Республики Молдова, но и в качестве проездного документа в странах, которые будут признавать их для этой цели.
  • Сегодня, 07:42
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