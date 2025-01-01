Граждане Молдовы получат паспорта нового образца. Власти инициировали процедуру внесения изменений в закон о документах, удостоверяющих личность, передает noi.md.
«Разработка проекта представляет собой результат действий, направленных на обеспечение процесса вступления Республики Молдова в Европейский союз путем введения в обращение новых образцов паспортов и проездных документов», - отмечают специалисты МВД, сообщает Realitatea.
В ближайшие месяцы гражданам Молдовы начнут выдавать новые удостоверения личности. Новые документы будут называться «ID-карты», будут иметь размер банковского формата и содержать печатную и электронную информацию о владельце.
По словам представителей Агентства государственных услуг, электронные ID-карты будут использоваться не только для идентификации внутри Республики Молдова, но и в качестве проездного документа в странах, которые будут признавать их для этой цели.