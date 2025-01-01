Министерство по социальной защите и труду опубликовало данные о величине прожиточного минимума в Приднестровье за предыдущий месяц.
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за декабрь 2024 года по социально-демографическим группам населения составила:
а) трудоспособное население:
- в среднем на 1 человека – 2152 руб.;
- для мужчины 16 - 59 лет – 2237 руб.;
- для женщины 16 - 54 лет – 2059 руб.;
б) пенсионеры – 1691 руб.;
в) дети:
- в среднем на 1 ребенка – 2144 руб.;
- в возрасте до 6 лет – 1857 руб.;
- в возрасте 7 - 15 лет – 2312 руб.
В среднем на душу населения – 2003 руб.
Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (55,1 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,9 %), жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (24,3 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7 %).