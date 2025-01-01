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МИД ПМР: Приднестровцев пытаются использовать как заложников в нечистоплотных политических играх

МИД ПМР: Приднестровцев пытаются использовать как заложников в нечистоплотных политических играх

Министерство иностранных дел Приднестровья призывает официальных лиц Молдовы сосредоточить все усилия на скорейшем разрешении энергетического кризиса и недопущении гуманитарной катастрофы в ПМР. Советующее заявление МИД Приднестровья было опубликовано на официальном сайте ведомства.

Заявление МИД ПМР приводим без изменений:

"В Министерстве иностранных дел обращают внимание на продолжающуюся со стороны чиновников Молдовы кампанию по введению в заблуждение общественности в контексте усугубляющегося энергетического и гуманитарного кризиса в Приднестровье.

Представители РМ с запредельным цинизмом, никого не стесняясь, тянут время, создают видимость каких-то непреодолимых бюрократических препятствий на пути решения текущих проблем, вбрасывают противоречивые заявления и публично увязывают задачу спасения почти полумиллиона приднестровских граждан с заведомо неисполнимыми неадекватными требованиями.

Смысл комментариев указанных лиц сводится к попыткам дезориентации населения и провоцирования дестабилизации общественно-политической ситуации в Приднестровье. В связи с этим обращаем внимание указанных лиц на тот факт, что приднестровский народ имеет собственный глубочайший опыт взаимодействия с соседней Молдовой и ее представителями и отлично разбирается в мотивах и целеполагании Кишинева.

Прослеживается задача переложить всю вину за сложившуюся ситуацию на российскую сторону. В связи с этим подчеркиваем, что Российская Федерация делает все возможное для скорейшего преодоления кризиса.

В очередной раз освежим в памяти молдавских представителей ряд непреложных фактов.

В конце 2024 года именно Приднестровье предложило Молдове совместно обратиться к России и Украине с призывом продолжить транзит газа с 1 января 2025 года по гуманитарным соображениям, однако молдавская сторона отвергла данную инициативу.

Напомним также, что официальное уведомление о прекращении поставки газа в Приднестровье было получено 28 декабря 2024 г. непосредственно от компании АО «Молдовагаз». Тем самым данный поставщик заявил о невозможности исполнять свои контрактные обязательства. В этих обстоятельствах для скорейшего преодоления кризиса приднестровская сторона была вынуждена искать альтернативные варианты импорта энергоресурсов.

Именно по причине отказа Кишинева от сотрудничества с молдавским же лицензированным поставщиком приднестровская сторона официально письменно уведомила молдавскую сторону 18 января с.г. о готовности к взаимодействию с АО «Молдовагаз», гарантировав оплату газа.

Однако процесс организации газового транзита в Приднестровье уже при посредничестве АО «Молдовагаз» продолжает блокироваться под надуманными предлогами. Вместо готовности исполнять данное лично молдавским президентом обещание, официально поддержанное также Действующим Председателем ОБСЕ Элиной Валтонен в ходе визита 9 января 2025 г., вместо ускорения разрешения процедурных вопросов со стороны представителей Кишинёва снова звучат претензии и угрозы. Пропагандисты сетуют якобы на отсутствие у них информации об обсуждаемых моделях поставок газа в Приднестровье. Обращаем внимание молдавской стороны на то, что АО «Молдовагаз» уже вступило в переговоры с независимым европейским трейдером по этому вопросу. Удивлены тем, что высокопоставленные чиновники РМ находятся в неведении относительно данного процесса и продолжают вводить в заблуждение общественность.

В контексте заявлений некоторых должностных лиц РМ о возможности поставок угля для работы «Молдавской ГРЭС» рекомендуем поинтересоваться у профильных специалистов, включая украинских, о технологических характеристиках угля, который используется в работе электростанции.

Резюмируя вышесказанное, обращаемся к официальным лицам Молдовы с призывом сосредоточить все усилия на скорейшем разрешении кризиса и недопущении гуманитарной катастрофы и страданий людей. Декларации и действия, которые мы наблюдаем от представителей РМ, создают устойчивое впечатление о намерении пролонгировать кризис, а также о применении дискриминационных подходов в отношении граждан Приднестровья, которых пытаются использовать как заложников в нечистоплотных политических играх, каждый раз выдумывая новые «непреодолимые» обстоятельства и «сложности»".
  • Сегодня, 07:59
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