Работники дубоссарского филиала ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» продолжают перекрывать газовые краны в частных домовладениях. Это делается для того, чтобы при возобновлении подачи голубого топлива в республику меньше времени тратить на испытание всех сетей и заполнение газопровода.
В работе задействованы все службы и комплексные бригады. В сёлах Дубоссарского района эти мероприятия уже выполнены, передает novostipmr.com.
«Перед повторным пуском газа всегда делаются подготовительные работы, это закрытие всех кранов на жилые дома, контрольная опрессовка, продувка и пуск газа к газоиспользующему оборудованию. В случае недопуска нашего работника к оборудованию пуск газа производиться не будет. Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем абонентам: необходимо отнестись с пониманием к работам, которые проводят работники газового хозяйства, и обеспечить им беспрепятственный доступ к газовому оборудованию и к отключающим устройствам на вводах», - отметил ведущий инженер службы эксплуатации дубоссарского филиала ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" Олег Келюх.
В день одна бригада газового хозяйства посещает до 200 домовладений. Специалисты проводят инструктаж абонентов и перекрывают краны, находящиеся во дворах жилых домов. Объём работы очень большой.
«Это одна из регламентных работ. Если мы кран не закроем, мы не сможем пустить газ. Во избежание несанкционированных открытий мы ставим пломбу. Пока выполняем эти работы только в частном секторе. Это обязательная процедура», - рассказал Олег Келюх.
Горожане с пониманием относятся к данным работам. Николай Попенко – пенсионер, с супругой находятся дома. Все газовые краны внутри жилища перекрыли ещё 1 января, когда прекратилась подача голубого топлива в республику.
«Живём нормально, топим печь дровами, их я раньше заготовил на нашем приусадебном участке. Сейчас пригодилось. Работники газового хозяйства сейчас выполняют свою работу, это их участки. У меня печка новая, хорошая, 7 колодцев. Тепло, уютно, 2 комнаты греются. Были б дрова подешевле», - говорит житель Дубоссар.
В газовом хозяйстве рассказали, что с 1 января в диспетчерскую службу поступали обращения от жителей города и сёл района, которые касались отключения и демонтажа газогорелочных устройств (УГОП) в домовладениях для перехода на печное отопление. Специалисты отмечают, что подобные работы должны проводиться только сотрудниками газоснабжающего предприятия.